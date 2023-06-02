影／侯友宜明台中趴趴走 盧秀燕證實將同框：城市交流
傳出國民黨總統參選人、新北市長侯友宜明天預定到台中，行程滿檔，並將與台中市長盧秀燕「同框」。對此，盧秀燕今天證實，侯友宜會親自出席明天的城市交流，二城市明天將針對閱讀、圖書館發展策略交流，至於其他行程，就不是台中市政府安排，而是由其他單位安排，就不便代為發言。
台中市長盧秀燕今天出席亞洲大學附屬現代美術館「阿罩霧神遊天地—藝術・科技特展」。她受訪時，對於「侯友宜明天的台中行是否有市政交流？」證實，明天台中市政府與新北市政府有一個關於閱讀、圖書館策略的交流。
盧秀燕說明，因為明天台中市圖書館有分館開幕，包括近幾年重要施政方向、現在正在施做的綠美圖市圖建設，新北市也在走這個路，新北市立圖書館剛開幕，在閱讀推廣上用力甚深，所以二城市會針對這方面交流，明天侯友宜會親自出席。
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