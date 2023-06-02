2024總統大選民調支持度 沈富雄示警「侯友宜1警鐘」：要拚了

2024總統大選日漸逼近，國民黨上月17日徵召新北市長侯友宜後，民調卻遲遲未提升，根據《美麗島電子報》公布的民調，侯友宜支持度僅剩18.3%。對此，前立委沈富雄指出，侯友宜要把這一份民調當成警訊、警鐘，「要拚了，這警鐘是敲得非常響」。

根據《美麗島電子報》上月29日公布的民調，民進黨賴清德支持度35.8%位居冠軍，民眾黨柯文哲支持度25.9%，國民黨侯友宜支持度僅剩18.3%，侯友宜除了被柯文哲追上，還呈現大幅落後的態勢。

對此，沈富雄昨（1）日在節目《POP撞新聞》中提到，侯友宜要把這一份民調當成警訊、警鐘，「要拚了，這警鐘是敲得非常響」。沈富雄指出要從科學角度去檢討，支持者究竟跑到哪裡去了？並分析侯友宜的黨內凝聚力少了其他兩位參選人10至15%。沈富雄接著建議侯友宜，「什麼都不要做，好好地去拚，大部分的人就會自動回來，你把黨內的凝聚力提高到像賴清德和柯文哲一樣，大概是85至90%之間就可以」。

沈富雄表示年輕人的票源都跑掉了，原因和老國民黨不要侯友宜的原因剛好相反，深藍的人覺得侯友宜不像國民黨，但年輕人卻覺得侯友宜太像國民黨，而且還是當年的國民黨。沈富雄坦言侯友宜要有所取捨，要在年輕人這一塊著力才對，並強調侯友宜在戰略上要做到「快、狠、辣」，這樣大家就會醒過來了。