快訊

換你發大財！3生肖「年中財運超旺」第一名到哪都如魚得水

NBA／約柯奇大三元總冠軍賽G1輕取熱火 金塊主場豪取9連勝

0056改季配息更該進場？搭00713、00878、00919打造月月領息組合

2024總統大選民調支持度 沈富雄示警「侯友宜1警鐘」：要拚了

聯合新聞網／ 綜合報導
左起侯友宜、賴清德、柯文哲。 圖／聯合報系資料照片
左起侯友宜、賴清德、柯文哲。 圖／聯合報系資料照片

2024總統大選日漸逼近，國民黨上月17日徵召新北市長侯友宜後，民調卻遲遲未提升，根據《美麗島電子報》公布的民調，侯友宜支持度僅剩18.3%。對此，前立委沈富雄指出，侯友宜要把這一份民調當成警訊、警鐘，「要拚了，這警鐘是敲得非常響」。

根據《美麗島電子報》上月29日公布的民調，民進黨賴清德支持度35.8%位居冠軍，民眾黨柯文哲支持度25.9%，國民黨侯友宜支持度僅剩18.3%，侯友宜除了被柯文哲追上，還呈現大幅落後的態勢。

對此，沈富雄昨（1）日在節目《POP撞新聞》中提到，侯友宜要把這一份民調當成警訊、警鐘，「要拚了，這警鐘是敲得非常響」。沈富雄指出要從科學角度去檢討，支持者究竟跑到哪裡去了？並分析侯友宜的黨內凝聚力少了其他兩位參選人10至15%。沈富雄接著建議侯友宜，「什麼都不要做，好好地去拚，大部分的人就會自動回來，你把黨內的凝聚力提高到像賴清德和柯文哲一樣，大概是85至90%之間就可以」。

沈富雄表示年輕人的票源都跑掉了，原因和老國民黨不要侯友宜的原因剛好相反，深藍的人覺得侯友宜不像國民黨，但年輕人卻覺得侯友宜太像國民黨，而且還是當年的國民黨。沈富雄坦言侯友宜要有所取捨，要在年輕人這一塊著力才對，並強調侯友宜在戰略上要做到「快、狠、辣」，這樣大家就會醒過來了。

2024大選 總統大選 侯友宜 沈富雄 柯文哲 賴清德

延伸閱讀

侯友宜首位嘉義高中校友選總統 旅美84歲導師提10項建議

「非核家園 麥擱騙」 侯友宜：綠一遇缺電 亂了方寸

民眾黨盤點「耍賴」語錄 呼籲政府別迴避、把話說清楚

林飛帆為忽略黨內性騷檢討致歉 昔日太陽花夥伴看不下去

相關新聞

2024總統大選民調支持度 沈富雄示警「侯友宜1警鐘」：要拚了

2024總統大選日漸逼近，國民黨上月17日徵召新北市長侯友宜後，民調卻遲遲未提升，根據《美麗島電子報》公布的民調，侯友宜支持度僅剩18.3%。對此，前立委沈富雄指出，侯友宜要把這一份民調當成警訊、警鐘，「要拚了，這警鐘是敲得非常響」。

侯友宜首位嘉義高中校友選總統 旅美84歲導師提10項建議

國民黨提名總統參選人侯友宜，4月曾以傑出校友，參加母校嘉中99周年校慶，他是首位參選總統的嘉中校友，侯敬重的嘉中母校退休...

賴清德10月沿用蔡競總 柯文哲競辦擬選新北

民眾黨主席柯文哲備戰明年總統大選，卸任台北市長後成立競選辦公室，近期積極尋覓競選總部。知情人士透露，雙北市都是選項，目前比較傾向選在新北市；被解讀劍指國民黨參選人侯友宜。民進黨總統參選人賴清德，未來全國競選總部則會選在民進黨中央黨部旁的「匯泰大樓」，與蔡總統競選時的競選總部同地，預計十月亮相。

李乾龍作東 邀馬王侯餐敘 凝聚團結

為了幫國民黨總統參選人侯友宜爭取支持，國民黨前秘書長李乾龍昨晚邀請立法院前院長王金平、前總統馬英九、國民黨前主席吳伯雄等...

侯友宜競辦首波發言團隊 皆七、八年級生

國民黨總統參選人侯友宜昨天成立競選工作室，並公布國民黨文傳會副主委江怡臻等五人為發言人。侯幕僚表示，工作室採臨時性質，人...

「非核家園 麥擱騙」 侯友宜：綠一遇缺電 亂了方寸

基隆市府廢止台電在外木山水產動植物繁殖保育區的四接開發許可，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜說，民進黨面對缺電亂了方寸、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦