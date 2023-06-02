郭台銘對柯文哲海誓山盟？ 學者：恐失去高度

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對郭台銘近日與柯文哲動作頻頻，學者分析，郭台銘恐失去當初參選、充滿理想的高度。（郭台銘臉書）
針對郭台銘近日與柯文哲動作頻頻，學者分析，郭台銘恐失去當初參選、充滿理想的高度。（郭台銘臉書）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「郭台銘頻向柯文哲示好，應是對徵召結果不滿，但這麼做恐失去當初參選的高度！」中山政研所教授廖達琪一日受訪時表示，郭台銘現在給人形象變成心胸狹窄、爭奪權位，失去當初憂國憂民的愛台形象。師大政研所教授曲兆祥受訪時則認為，郭若要跟柯合作應找出一套說詞，而郭仍有粉絲，若支持柯恐對藍造成影響。

郭柯配、不可能

國民黨5月17日決議徵召新北市長侯友宜參選總統，與其競爭總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘雖於當下承諾會協助侯友宜勝選，但事後卻有挺郭立委、媒體人放話，對國民黨徵召過程多有不滿，不願與侯見面、相挺，反而還到金門與民眾黨主席柯文哲碰面看海，引發外界質疑郭台銘未遵守當初參選的諾言，不願支持侯友宜。

對此，中山政研所榮譽退休教授廖達琪表示，郭、柯雖然在金門碰面，但事後雙方的表現卻蠻冷淡，尤其柯文哲方面更擺明被突襲的感覺，反映兩人彼此的認知還是有落差。她分析，柯文哲已經代表民眾黨參選，只能給郭台銘副總統位置，但郭付出這麼多資源下，一定要總統大位，兩人不可能搭配參選

合比配機會大

師大政研所教授曲兆祥也說，郭柯配的可能性不高，因為兩人都會面對政治誠信的問題，柯文哲已經代表民眾黨參選，所以不可能當副手，郭台銘雖然可以用「被國民黨欺騙」、「朱立倫先毀約」等說詞作為藉口，但郭不會當副手，因此兩人不可能搭配，但郭、柯還是有可能合作。

「郭柯『合』的空間比郭柯『配』還要高！」曲兆祥分析，郭台銘的粉絲內含兩種人，一種較支持柯文哲，另一種較支持國民黨，若郭選擇與柯合作，支持柯文哲的部分就會分流到民眾黨，如果郭不參選，兩人合作的空間會很大。

曲兆祥提醒，《聯合報》民調中，國民黨選民期待藍白合的比例（65%）比民眾黨選民高（39%），如果侯友宜無法維持老二以上的位置，到7月時在多家民調都位居第三的話，他被棄保的機會比柯文哲還要高。

郭找柯 欠缺高度

廖達琪則說，郭台銘雖然在藍營確定徵召侯友宜後，曾在臉書發文說會盡最大努力幫助侯友宜勝選，外界都會認為說，經過4年的沉澱，當初郭董負氣離開國民黨，這次會不會比較沉穩老練一點，而且郭董當初參選時，說出「憂國憂民」、「熱愛中華民國」、「為兩岸和平著想」等，是具有理想、以生靈為念的人設。

「但如果郭董再這樣演下去，就失去理想性，成為梟雄了。」廖達琪說，現在郭董的所作所為並沒有展現當初參選時的高度，如果他繼續呈現「在乎權位」、「非郭不可」、「一定要選總統」的形象，只會讓外界看見他只是精於算計的商人，「台灣民眾自有公道評價。」

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