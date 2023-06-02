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侯友宜競辦首波發言團隊 皆七、八年級生

聯合報／ 記者江婉儀張睿廷邱瑞杰林麗玉徐白櫻／連線報導
侯友宜昨天成立競選工作室，首波發言團隊成員，包含王敏旭（由左至右）、陳柏翰、江怡臻、呂家愷、吳亮賢。圖／侯友宜競選辦公室提供
侯友宜昨天成立競選工作室，首波發言團隊成員，包含王敏旭（由左至右）、陳柏翰、江怡臻、呂家愷、吳亮賢。圖／侯友宜競選辦公室提供

國民黨總統參選人侯友宜昨天成立競選工作室，並公布國民黨文傳會副主委江怡臻等五人為發言人。侯幕僚表示，工作室採臨時性質，人員將逐步到位，日後再擴充成為競選辦公室，後續籌組將由新北市前副市長謝政達負責，工作室執行長為市府前副秘書長張其強。

侯友宜近日因為部分民調落居第三，政壇傳出「換侯論」及「換侯三部曲」的說法，侯友宜昨回應，他不但信任鴻海創辦人郭台銘，這段時間也會誠心誠意與郭為共同信念跟價值攜手合作，一起面對外面的風風雨雨。

侯幕僚指出，侯友宜雖然從五月十七日才開跑，起步較晚，但一定急起直追，錢花在刀口上，一步一步站穩腳步，「大隻雞慢啼」 。

工作室首波發言團隊成員皆為七、八年級生，包括新北市議員江怡臻、呂家愷，侯友宜去年市長連任選舉發言人陳柏翰、吳亮賢及王敏旭都歸隊。

工作室籌組在國民黨徵召後才展開，地點尋覓、人員組成在兩周內完成，競選工作室今年也吸引台大、輔大和台北大學等大學和研究生參與。

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