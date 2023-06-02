聽新聞
test
0:00 / 0:00

李乾龍作東 邀馬王侯餐敘 凝聚團結

聯合報／ 台北訊
前國民黨秘書長李乾龍（前右二）昨晚邀請前總統馬英九、立法院前院長王金平等黨內大老與侯友宜餐敘，傳出席間有人提議請王金平擔任侯友宜競選總部主委。本報資料照片
前國民黨秘書長李乾龍（前右二）昨晚邀請前總統馬英九、立法院前院長王金平等黨內大老與侯友宜餐敘，傳出席間有人提議請王金平擔任侯友宜競選總部主委。本報資料照片

為了幫國民黨總統參選人侯友宜爭取支持，國民黨前秘書長李乾龍昨晚邀請立法院前院長王金平、前總統馬英九、國民黨前主席吳伯雄等人，與侯友宜晚餐，席間更是期盼請王金平，能擔任侯友宜競選總部主任委員。

為幫忙整合黨內支持，李乾龍昨晚間作東，邀請到馬英九、吳伯雄、前台北市長郝龍斌、新北市議會議長蔣根煌、桃園市議會議長邱奕勝、國民黨立委江啟臣、曾銘宗等人，與侯友宜一同晚餐。

據與會者轉述，此次聚餐，是李乾龍想幫忙整合、團結黨內以及藍軍力量，席間大家也都一致表達支持、力挺侯友宜的態度，而侯友宜也在席間感謝並拜託大家的支持。

據了解，侯友宜在上周南下高雄拜訪王金平時，就曾表達希望邀請王金平擔任競選總部主委，但遭到婉拒，昨晚席間又有人再度提出建議，希望王金平能擔任侯友宜的總部主委，原因是王金平最能整合、團結黨內以及藍軍的各勢力，但王金平仍未鬆口。

與會者表示，昨晚參加晚宴者，包括國民黨內重要的意見領袖、地方議長系統，大家齊聚一堂，塑造出團結氣勢。

2024大選 總統大選

延伸閱讀

侯友宜籲性騷風波說清楚 綠議員批雙標「他最沒資格講這話」

侯友宜批台南治安末段班 黃偉哲反嗆選情下滑唱衰別人

回應換侯三部曲 侯友宜：攜手一起面對外面的風風雨雨

被指台南市治安「末段班」 民進黨反擊侯友宜：不要無心市政

相關新聞

賴10月沿用蔡競總 柯競辦擬選新北

民眾黨主席柯文哲備戰明年總統大選，卸任台北市長後成立競選辦公室，近期積極尋覓競選總部。知情人士透露，雙北市都是選項，目前比較傾向選在新北市；被解讀劍指國民黨參選人侯友宜。民進黨總統參選人賴清德，未來全國競選總部則會選在民進黨中央黨部旁的「匯泰大樓」，與蔡總統競選時的競選總部同地，預計十月亮相。

李乾龍作東 邀馬王侯餐敘 凝聚團結

為了幫國民黨總統參選人侯友宜爭取支持，國民黨前秘書長李乾龍昨晚邀請立法院前院長王金平、前總統馬英九、國民黨前主席吳伯雄等...

侯友宜競辦首波發言團隊 皆七、八年級生

國民黨總統參選人侯友宜昨天成立競選工作室，並公布國民黨文傳會副主委江怡臻等五人為發言人。侯幕僚表示，工作室採臨時性質，人...

「非核家園 麥擱騙」 侯友宜：綠一遇缺電 亂了方寸

基隆市府廢止台電在外木山水產動植物繁殖保育區的四接開發許可，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜說，民進黨面對缺電亂了方寸、...

郭台銘對柯文哲海誓山盟？ 學者：恐失去高度

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「郭台銘頻向柯文哲示好，應是對徵召結果不滿，但這麼做恐失去當初參選的高度！」中山政研所教授廖達琪一日受訪時表示，郭台銘現在給人形象變成心胸狹窄、爭奪權位，失去當初憂國憂民

李乾龍邀黨內大老與侯友宜餐敘 傳請王金平任競總主委

新北市議長蔣根煌證實，前國民黨秘書長李乾龍昨晚邀請了前總統馬英九、立法院前院長王金平、前國民黨主席吳伯雄、新北市議會議長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦