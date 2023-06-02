「非核家園 麥擱騙」 侯友宜：綠一遇缺電 亂了方寸

基隆市府廢止台電在外木山水產動植物繁殖保育區的四接開發許可，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜說，民進黨面對缺電亂了方寸、毫無章法，「你做不到，換我來做」，這幾年百廢待舉，很多都沒做好，然後又要騙，這是不應該的。

侯友宜說，台灣發電燒天然氣、煤等化石燃料占八成相當高，在世界先進國家名列前茅。民進黨政府的能源配比要調整，而且不要破壞環境生態，也不要影響航運的安全，更重要是聽聽基隆人的聲音。

媒體詢問侯友宜對民進黨二○二五非核家園政策的看法，侯直言「麥擱騙啦」，後年就是二○二五，剩不到二年，現在綠電沒超過百分之十，再拚也做不到百分之廿，做不到就誠懇跟人民說，看要怎麼補救。台灣就是不能缺電，缺電又不願意承認，騙來騙去，讓「這個政黨」騙你一次，又來騙第二次，人民難道都是傻子？

侯友宜表示，前天拜會國民黨立法院黨團聽取意見，也說明新北市希望中央協助發展，碰到太多的委屈和阻礙。

侯友宜說自己贊成使用核電，但是中央要講清楚，核廢料現階段沒有辦法處理沒關係，行政院長甚至總統要出來說話，告訴新北市民，不會當成永久貯存場。

國民黨立委王鴻薇昨天也表示，賴清德的老家就是核二廠所在地萬里，請賴清德公開承諾，核一、二的乾式貯存場只是「暫時存放核廢料」，四十年後可移出，而不是高喊二○二五非核家園，就不需要去面對核廢料議題。