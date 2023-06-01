換侯論？朱立倫批綠3大奧步

國民黨主席朱立倫昨午赴國民黨台北市議會黨團參加黨團大會，朱立倫強調，黨提名的候選人侯友宜是中道理性、穩健務實的代表，也是實實在在可以代表國民黨中道路線的候選人，朱更指，民進黨的「三大奧步」之一，包括喊出所謂的「換侯論」。

朱立倫說，民進黨的三大奧步，第一個是不斷見縫插針，不斷製造對立，造成國民黨內訌。其二是故意製造謠言，透過策略性或是帶風向的民調，喊所謂的「換侯論」或者換主要候選人，這是民進黨保證勝選的最好方式。第三就是破壞藍白的團結合作，綠營用這三招，一直打到二○二四年一月十三日，不管做得再爛、傷害台灣再深、對台灣的下一代影響更大，都沒有關係，反正只要破壞國民黨的團結，然後製造一些內部的恐慌，或者製造藍白的對立，就可以勝選，這是台灣民主的悲哀。

朱也向郭、柯喊話，「郭董事長是我們的藍軍最重要的成員」，未來要團結，還需要有藍白，相互的團結、互相的整合。