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立委建議邀韓國瑜訪金門…侯友宜向黨團說歹勢 要更打拚
國民黨總統參選人侯友宜昨拜會國民黨立法院黨團，據了解，多位藍委昨向侯提出許多建議，四十分鐘的閉門會議，氣氛很好，大家都有團結拚選戰的高度共識。有國民黨立委建議侯友宜可在八二三砲戰紀念日，邀高雄前市長韓國瑜等人訪問金門。
昨天國民黨卅八席立委共來了卅六位，團結氣氛濃厚，「挺郭派」立委傅崐萁沒有現身，立委張育美則因出國未到場。但另一位挺郭立委陳玉珍則準時與會。
侯友宜抵達國民黨團會議後，一一與立委握手，對於近期大選民調落後，侯友宜也鞠躬致意。侯說，這幾天讓大家很憂心，可以看得出來，大家對國民黨這一仗，抱著一定要贏、絕對不能輸的決心，「你們的擔心我完全可以領略到，跟大家說一句歹勢，我會更打拚、更加認真」。
侯友宜表示，感謝國民黨立委捍衛中華民國，同時宣示要捍衛中華民國憲法，「憲法是各政黨和兩千三百萬人的共識，不論贊成、反對，憲法就在這裡」，好好團結台灣，團結中華民國，才能讓兩岸和平往前走。侯也強調，「政黨輪替，我們來承擔，我們一定會做得比民進黨好」。
立委們建議侯友宜多管齊下，包括盡快向鴻海創辦人郭台銘及韓國瑜請益，且要全國走透透拜會藍營各級民代，此外也應盡速訪美。「挺郭派」立委陳玉珍建議侯友宜要和郭台銘多溝通，如果黨有需要，她願意當橋樑。侯友宜也強調，對於還沒見面到的人，會去努力溝通協調，一定會承擔。
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