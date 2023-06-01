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賴清德競辦批侯友宜：不關心市政 對國政陌生

聯合報／ 記者丘采薇蔡晉宇林縉明／台北報導
賴清德總統競選總部發言人陳世凱。圖／民進黨提供
賴清德總統競選總部發言人陳世凱。圖／民進黨提供

國民黨總統參選人侯友宜昨天批評，賴清德是「肉麻當有趣」，並稱賴沒有在正式場合說過中華民國。賴的競選總部發言人陳世凱回應，聽到這樣的說法，只能說侯友宜不但不關心新北市政，就連對國政也是十分陌生，也批侯對九二共識都避而不談。

陳世凱表示，賴清德在擔任行政院長任內，第一次在立法院的質詢就公開、明確地說過：「台灣是主權獨立國家，名字叫做中華民國，兩岸之間並不隸屬。」不論是民進黨或賴清德的主張，至始至終都十分明確，「維持現狀才是符合台灣和國際的共同利益，這也是執政團隊持續努力的目標，而且得到國際社會的支持」。

陳世凱指出，反觀侯友宜，連國民黨死守的九二共識都避而不談；從市政到國政，侯不僅只會閃、躲、飄，甚至甘願當中共的應聲蟲，一起批評賴清德守護台灣和平的決心，可見侯友宜不僅對新北市民不負責任，對國政更是敷衍。

此外，民進黨昨中執會通過，七月十六日將於台北圓山大飯店召開第廿屆第二次全代會。據透露，賴清德日前建議，希望全代會融入棒球主題，強調「團結的台灣隊」。

2024大選 總統大選 賴清德 侯友宜 九二共識 競選總部

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