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侯友宜嗆賴清德：想與習近平晚餐 肉麻當有趣

聯合報／ 記者江婉儀屈彥辰／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜。記者曾原信／攝影
國民黨總統參選人侯友宜。記者曾原信／攝影

民進黨總統參選人賴清德表示想與中共國家主席習近平吃晚餐，國民黨總統參選人侯友宜先是在新北市府，後在國民黨立院黨團會議，兩度嗆賴「肉麻當有趣」。侯火力全開說，賴從政多年被稱是「台獨金孫」，也曾在立法院備詢台稱自己是台獨務實工作者，卻從沒在正式場合提到中華民國四個字，一個沒有說過中華民國的人，沒把國家國號天天念茲在茲的人，還想要去跟習近平吃晚餐，這叫肉麻當有趣。

侯友宜指出，和平是要誠懇、平等、尊嚴跟善意，且是長期以來的信任，賴清德突然說要和人共進晚餐就是肉麻當有趣，一個人的信用很重要，選舉要到了，大家看的是你以前在做什麼，不要現在才突然轉彎，人家會相信嗎？

民進黨總統參選人賴清德想和中國國家主席習近平（圖）共進晚餐。歐新社
民進黨總統參選人賴清德想和中國國家主席習近平（圖）共進晚餐。歐新社

國安是大選主軸

鴻海董創辦人郭台銘前天在金門夜會民眾黨主席柯文哲，侯未對此表達意見，但他表示金馬可以建構和平溝通橋樑，建立對話交流最前線，兩岸降低衝突，他對此深深期待；作為國家領導人，沒有國安沒有一切，「國安絕對是這次競選最重要主軸」。

蔡英文總統提名大法官名單遭質疑「綠到出汁」，侯友宜也痛批，民進黨這幾年執政的大法官人選，都是提名自己人，加上ＮＣＣ、促轉會也都是找自己人，讓人覺得民進黨真的是一黨專制，副總統賴清德稱明年總統大選是「民主與專制」的對決，這幾年民進黨還不夠專制嗎？

政客選舉撕裂台灣

侯友宜說，政客和政黨尤其到選舉的時候，就會在歷史傷口上灑鹽，讓台灣分裂，讓他很心痛；所以他出來選舉只有一個目的，就是讓台灣可團結，讓台灣可同心，很多事要政黨合作，不是去撕裂台灣，不要再去刻意製造更多對立與衝突，而國家利益永遠超過政黨利益，這個是他的理念永遠不變。

侯友宜表示，最近這幾年執政民進黨，在很多事上，對不同意見完全無法接受，也從不進行政黨溝通，所以很多人都說「順我者昌，逆我者亡」，也許有誇大，但確實經常有這種狀況，「我本人的感受也很深」。

從沒說過反核電

侯強調，他從當新北市副市長到現在擔任市長，從未說過反核電。他還說，自己忍耐了五年，核廢料部分請中央講句話，他就能向新北市民交代；但自己用誠懇態度面對執政黨，「換到什麼？什麼都沒有。」侯友宜說，他曾苦口婆心請行政院妥善處理核廢料，但從蘇貞昌到陳建仁時代，都完全不理會。

侯友宜說，他向執政黨提出，希望做到兩件事情：第一件事情是核廢料從室外乾貯存改室內，這是核安監督委員會的意見；第二件事情是，儘管核電廠要除役，核廢料部分可以理解沒能力處理，但請行政院或蔡英文總統講句話，就能跟新北市民交代，核廢料也不要放在人口稠密的地方。核廢料不是永遠放在新北市，只是暫時放置，他忍耐了五年多，政府都不聽。

侯友宜說自己感受很深，為什麼執政黨對他這位新北市長的話都不聽？他是老實的人，不喜歡罵人，一向忍耐為新北，他總認為地方配合中央盡量做；新北市長有責任對核電廠表示態度，核安一定要用最高標準，才有資格談核電，核廢料亦要妥善處理，對市民有交代，這兩件事情做好，當然核電可以用。

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