民調崩跌…侯友宜出了什麼問題？郭台銘該挽回？

近日各媒體紛紛公布總統大選民調，侯友宜與柯文哲僅有微幅差距，其中《美麗島電子報》更顯示，現階段侯友宜支持已經滑落到18.3%，不僅不敵民進黨參選人賴清德的35.8％，更被民眾黨主席柯文哲的25.9%成功超車。

這份民調敲響了藍營的警鐘，前立委邱毅在個人社群上指出，《美麗島電子報》的董事長是吳子嘉，近日兩度幫侯友宜舉辦見面會，兩人關係良好，過去吳子嘉批評綠營也不遺餘力，他所公布的民調內容，是國民黨中央最重視的三大民調之一。

從兩周前獲得國民黨正式提名後，侯友宜的聲勢不增反減，完全沒出現所謂「慶祝行情」，這也讓不少人相當好奇，究竟侯友宜出了什麼問題？

選戰、市政兩頭燒，顧此失彼

現階段，侯友宜仍以新北市長身分帶職參選，但不少人認為，侯友宜一下要兼顧市政，一下又要跑選舉行程，已經顧此失彼。

民進黨新北議員戴瑋姍坦言，侯友宜選上不到一年就「落跑」選總統，不但失信新北市民，近期也多次怠忽職守，從他被徵召那天至今，新北又發生三起槍擊案，一共開了20多槍，整個社會安全網也出現瑕疵。

這種時刻，新北市民需要一個負責任的市長，但每天看侯友宜，不是在跑選舉行程，就是到外縣市跟某藍營大老請益，地方自然難以接受，有被當備胎的感覺。

過去朱立倫也出現請假參選的情形，但戴瑋姍直言，上次朱立倫僅一個人離開市府，但這次侯友宜是把整個團隊都帶走，許多幕僚、局處長跟著他一起跑選舉行程、參與選務，市府呈現真空狀態，留下來的人唯一要做的，就是不犯錯避免影響選情，這也讓整個團隊就像一個看守內閣，沒有任何衝勁和創新。

她認為，侯友宜目前不願離開新北有兩個原因，一個是新北每年有1800億預算，可以用來綁樁和媒體、社團建立關係，自然無法割捨，另一個原因是一旦請假或請辭，屆時中央指派代理市長，恐讓他過去施政不利東西一個個被翻出來。但為了新北市民，現階段民進黨團的立場，就是希望他盡快請辭，讓真正有心的人來領導大家。

整合不利，郭台銘與柯愈走愈近

從侯友宜出線那一刻，國民黨內雜音始終沒有停過，對侯友宜決策圈也有不少批評；一位黨內人士坦言，侯友宜有自己決策圈，但這些人過去未積極和黨內建立關係，如今選舉到了情況依舊沒有改善，就連最基本的「與郭台銘修復關係」都沒有做到。

這位人士認為，侯友宜選後應該積極向郭台銘釋出善意，如今兩人不但沒上演和解戲碼，反而看到郭台銘與柯文哲愈走愈近，昨日兩人一同出席金門「浯島城隍遶境巡安」活動，晚間還到海邊散步，宣示「山盟海誓」，最後只會讓柯文哲聲勢愈來愈強。

圖／郭台銘與柯文哲一同出席金門「浯島城隍遶境巡安」活動，晚間還到海邊散步，宣示「山盟海誓」。取自郭台銘臉書

國民黨立委李德維受訪時，似乎也附和這內容；他強調，侯友宜剛參加吳子嘉的相關活動，民調反而變低，選戰有很多可以改變的地方、讓民調起起伏伏，找到對的人協助，對侯市長選情會更好。

他不諱言，國民黨內外都有問題需要侯友宜面對跟接觸，他需要更多人協助，要找到對的人、好的人，找到錯的人民調就會下降，不管是副手、國政白皮書都是一步步跟民眾對話，這部分比較重要。

決策圈狹小，行事作風過於保守

除了外在條件，侯友宜作風也遭到不少質疑，邱毅就提及，先前台大政治系學生邀請三位總統候選人直球對決，實問實答，最後賴、柯兩人都到現場，唯獨侯友宜缺席，等於被其他人比下去了，也在爭取年輕人選票上落了下風。

侯友宜身邊不具名幕僚認為，過去穩扎穩打，是他在政壇走到今天的優勢。但總統大選要面對更多鎂光燈，更多的檢驗，應該要有更大的突破，否則只會聲量愈來愈小。

這位幕僚表示，近期內部應該會針對策略進行調整，未來也會推出一系列政策，讓民眾相當有感。

民進黨立委鄭運鵬認為，國民黨在新北有一定的基本盤，侯友宜就是靠這個撐著，倒不是有特別滿意的政績，他認為侯友宜不是有魅力的政治領袖，對政策議題也不了解，特別是外交、兩岸、經濟等，質疑他可能禁不起考驗。

目前距離選戰還有6至7個月時間，雖然一時民調僅供參考，但對侯友宜來說確實是一大警訊，若再不趕緊調整策略，這場選戰可能愈打愈辛苦。

（本文出自2023.05.31《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）