五星市長拉抬侯友宜聲勢 盧秀燕用NBA「老八」逆轉勝來比喻
台中市長盧秀燕今赴大肚區合興宮贈匾「凜忠常勝」，被問及「被評選為五星市長是否能幫新北市長侯友宜拉抬聲勢？」她以美國NBA東區的冠軍戰「邁阿密熱火隊」被稱為「老八」做比喻，認為「只要有奮戰精神、有必勝的決心，會贏的。」
盧秀燕昨獲遠見雜誌評選為五星市長、滿意度是六都最高，今天上午為大肚區合興宮贈匾「凜忠常勝」，獲鄉親熱烈歡迎。
盧秀燕受訪時，被問及「被評選為五星市長是否能幫新北市長侯友宜拉抬聲勢？」一事說，她這兩天剛好在看美國NBA東區的冠軍戰，邁阿密熱火隊在東區各個隊伍中排名第八，所以大家稱該隊為「老八」；但是熱火隊經過奮戰、有必勝決心之後，終於逆轉勝拿到東區冠軍。
盧秀燕認為，球是圓的、選舉也變化莫測，前面落後沒有關係，像熱火隊排第八最後卻拿到美國東區冠軍；因此她相信，只要有奮戰精神、有必勝的決心，會贏的，侯市長才剛出線，過去他是一位除暴安良的警察英雄，他有奮戰的精神。
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