五星市長拉抬侯友宜聲勢 盧秀燕用NBA「老八」逆轉勝來比喻

台中市長盧秀燕今赴大肚區合興宮贈匾「凜忠常勝」，被問及「被評選為五星市長是否能幫新北市長侯友宜拉抬聲勢？」她以美國NBA東區的冠軍戰「邁阿密熱火隊」被稱為「老八」做比喻，認為「只要有奮戰精神、有必勝的決心，會贏的。」

盧秀燕昨獲遠見雜誌評選為五星市長、滿意度是六都最高，今天上午為大肚區合興宮贈匾「凜忠常勝」，獲鄉親熱烈歡迎。

盧秀燕受訪時，被問及「被評選為五星市長是否能幫新北市長侯友宜拉抬聲勢？」一事說，她這兩天剛好在看美國NBA東區的冠軍戰，邁阿密熱火隊在東區各個隊伍中排名第八，所以大家稱該隊為「老八」；但是熱火隊經過奮戰、有必勝決心之後，終於逆轉勝拿到東區冠軍。