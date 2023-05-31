賴清德拋核電應急 藍：打臉民進黨？

民進黨總統參選人賴清德拋出「讓已停機的核能機組未來可緊急使用」說法，國民黨立委賴士葆昨天質疑，賴清德是真的要重啟核電、打臉民進黨？還是只是當政治變色龍騙選票？

賴士葆指出，要讓核電使用，台電就要申請核電延役，原能會審查運轉執照要一年半到兩年，延役前五年還要修改原能會內規，這些都沒做，賴清德就是在「糊弄」選民。

國民黨立委吳怡玎指出，緊急使用不是延役，兩者有什麼區別？國民黨立委林思銘說，賴清德突然「人間清醒」，是不是代表打臉民進黨？

民進黨發言人林楚茵表示，賴清德是在替極端外部風險下的緊急狀態作各種風險管理討論，且台灣根本不缺電，民進黨非核立場堅守未變。

林楚茵批評，侯友宜身為新北市長，難道不清楚核一、核二陸續除役後，高階核廢料仍囤在廠區；台電規畫將核一廠核廢料移至乾式貯存場，新北市政府採取消極不予核定態度，侯明顯為選舉亂開芭樂票。

【記者胡瑞玲／台北報導】綠盟昨發聲明強調，戰爭時期最不安全的就是核電廠，一旦失去外部電網聯繫，隨時要面臨輻射外洩、核災威脅，呼籲有意競選總統的參選人，不該輕易將核能做為能源選項。