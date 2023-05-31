侯友宜會江宜樺 批綠無誠信 政策跳票

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜前天拋出「核能是我的選項」後，昨再指「二○二五非核家園」已成最大騙局；他說，當選總統會重新調整發電配比，七月提出能源政策白皮書完整論述。

侯友宜也質疑民進黨總統參選人、副總統賴清德將核電廠做為緊急備用的說法，他說，證明民進黨這幾年能源政策嚴重錯誤，人民陷入缺電痛苦，「賴清德應該出來說清楚，到底要把國人帶到什麼方向？」

「上位者缺乏誠信、政策跳票，就是台灣面臨的極端狀態。」侯友宜說，他先前拜會行政院前院長江宜樺，針對能源議題交流許多相近的想法，他們都認為台灣當前化石燃料發電占比過高，潛藏汙染問題，衝擊人民健康及環境生態，也違背永續發展目標，台灣絕對要以多元能源配比，確保供電安全、穩定。

【記者鄭媁／台北報導】行政院長陳建仁昨天表示，核廢料處理困難，侯友宜曾說核廢料無法處理就無法使用核能，要恢復使用核能就需說清楚核廢料該怎麼處理。

陳建仁表示，政府的非核家園決心沒有改變，在緊急狀況或嚴重天災，會透過各種管道從各能源生產方式加以整合。