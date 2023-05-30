龍舟點睛 侯友宜：端午節是兩岸同文同種風俗

新北市長侯友宜今天和新北市議會議長蔣根煌共同主持議長盃龍舟錦標賽祭江點睛儀式。侯友宜表示，端午節是華人世界，包括兩岸同文同種的風俗，盼藉此延續大家的感情。

新北市議長盃第13屆龍舟錦標賽將在6月22日、23日於二重疏洪道微風運河舉辦，侯友宜與蔣根煌今天在部分市府局處首長及議員陪同下，一起在成蘆橋舉行祭江及龍舟點睛儀式，希望賽事能平安順利。

蔣根煌致詞表示，議長盃龍舟賽共吸引29個國家，104名外籍選手，合計2000名選手同場較勁，競逐總獎金達新台幣250萬元各類獎項，可說是全國最大龍舟賽。

蔣根煌說，歡迎大家來觀賞精彩的龍舟賽外，現場還將有多元有趣的周邊活動，可領取1張刮刮卡，就有機會刮中Switch、氣炸鍋等大獎。另外，還可以到活動官網玩龍舟小遊戲，有機會獲得千元禮券。

侯友宜表示，端午節是華人世界3大風俗，風俗可延續大家的感情，包括兩岸在內，都是同文同種，期待藉由龍舟友誼競賽來推廣風俗；台灣粽子分南粽、北粽，大陸地區來台的許多種粽子，每種美食都代表著一個文化並在台灣這塊土地深耕，期待國家能大融合，團結大家在一起，也歡迎大家一起來觀看龍舟賽。

新北市體育處表示，今年議長盃龍舟錦標賽，參賽者來自29個國家共有92支隊伍，包含大型龍舟男子組20隊、大型龍舟女子組8隊、大型龍舟混合組40隊、小型龍舟男子組16隊和小型龍舟女子組8隊，爭奪高額獎金和榮譽。