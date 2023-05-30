傳6月8日赴政大演講 侯友宜證實將與學生當面問答

新北市長侯友宜6月8日將赴政治大學演講，與學生對談，直球對決，外界關注是否要搶青年票。侯友宜證實，自己與政大學生在6月8日已經約好，會針對青年朋友提出的問題逐一回答，自己身為總統競選人，有責任與他們溝通，提出建議，讓青年安居樂業。

侯友宜說，他跟政大學生們早已經約好6月8日，自己會針對許多青年朋友、大學朋友提出來的議題，逐一來回應。最重要的，還會不只會到大學去做座談會，也會辦理多場與青年朋友的議題有關的活動。

侯友宜表示，青年朋友現在面臨的議題非常多、挑戰非常大，身為競選總統參選人，有責任跟青年朋友溝通，並提出具體內容與建議，期待青年朋友，大家一起來看未來能如何做，讓青年都可以在這塊土地安居樂業。

另外，新北近期接連發生槍案，三重昨晚又出現槍擊案，外界也關注侯友宜看法。侯回應，第一時間就逮捕嫌犯，立即偵破、有效壓制。其實犯罪絕對不是在單一個地區，是在全台灣都面臨的問題，不管是任何刑案的發生，都必須要要在源頭管理、清本溯源，所以中央跟地方一定要並肩作戰。