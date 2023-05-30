2023縣市長施政滿意度調查出爐》五星首長成總統大選風向球！侯友宜四連霸、盧秀燕首入榜

2024總統大選步步逼近，《遠見》縣市長施政滿意度調查結果，也成為明年大選重要觀測指標。在2023年全台22縣市首長表現中，新北市長侯友宜五星連莊，盧秀燕則以黑馬之姿帶領台中奪下任內首座五星，新任首長成績最佳的前兩名則為許淑華、王忠銘。

歷經了去年九合一選戰大洗牌，加上本土疫情告一段落，新的一年，全台22縣市都迎來嶄新的局面，百里侯們無不摩拳擦掌，一方面部署後疫情時代的復甦工作，一方面讓城市重新恢復運作、重返正軌。

今年全台22縣市首長，共有8位新首長上任，2位首長回任，在台灣政治愈來愈講求速成的情況下，如何快速進入狀況拿出實績，會是施政成敗重要關鍵。至於12位連任者，怎麼讓過去的努力開花結果，在第二任內留下滿意政績，則關乎未來的政治前景。

現階段，2024總統大選已正式開戰。各個百里侯的表現或多或少對總統選戰也將帶來連動影響，使得2023《遠見》縣市長施政滿意度調查，別具指標意義，亦是明年大選的重要風向球。

圖／2023《遠見》縣市長施政滿意度。

侯友宜五星四連霸但現隱憂！盧秀燕首次入榜五星，王忠銘新手入榜五星

眾所矚目的各縣市民眾對縣市長施政滿意度的調查顯示，今年獲得五星滿意度的首長，和去年相比，未出現太劇烈的變化。新北市長侯友宜、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠，攜手邁向連霸。外島連江則持續前縣長劉增應七連霸五星頭銜的殊榮，新上任縣長王忠銘首年就入選五星，堪稱初試啼聲，一「銘」驚人。

值得一提的是台中市長盧秀燕，在「媽媽市長」大力推動永續、改善空污，以及國際會展中心等重大建設陸續開工下，滿意度提升超過10.7個百分點，來到72.6%，首度居六都最高滿意度，好表現讓她從去年的4星，一口氣躍居五星，同時獲得今年的最佳進步獎。

剛獲得國民黨提名參選總統的新北市長侯友宜，從2020年至今，已連續四年登上五星寶座，有好成績背書，對爭取總統大位有正面的助益。但值得注意的是，在新北市民監督愈形嚴格的氛圍下，侯友宜今年滿意度雖有71.4%的高水準，卻較去年下滑11.8個百分點。

圖／2023縣市長施政成績英雄榜／六都組。

翁章梁滿意度唯一破80%、黃敏惠二度奪五星

翁章梁是本次綠營唯一入選五星的百里侯，今年拿下81%滿意度，是全台唯一滿意度超過八成的首長。黃敏惠則是連續兩年蟬聯五星，滿意度77.8%、施政分數76.6分，都居本島13縣市的第二名。

從分布來看，本屆5位五星首長剛好分布於北、中、南及外島，顯示首長只要努力打拚，就算行政資源、媒體曝光度因地域有所差異，一樣能斬獲好的成績。

圖／2023縣市長施政成績英雄榜／13縣市組。

圖／2023縣市長施政成績英雄榜／離島組。

「女力崛起」許淑華成最強新人、張麗善後勢看漲

台灣這幾年性別平權意識抬頭，女性獲得更多參政權，已有十位女性百里侯，她們的表現和男性相比不遑多讓。今年度除了盧秀燕外，雲林縣長張麗善施政滿意度也從去年66.7%上升至73.6%，較去年提高6.9個百分點，進步幅度僅次於盧秀燕。

張麗善過去四年評比都拿下四星，今年躍升為4.5星，增幅在非直轄市中排名居首。

去年底上任的8位（不含回任）新首長中，南投縣長許淑華表現最為亮眼，第一年就拿下64.2%滿意度，榮登本次新人王。盧秀燕、張麗善、許淑華三人的表現，詮釋了「女力崛起」的現象。

饒慶鈴、王惠美地位穩固，林姿妙止跌回升，徐榛蔚觀光滿意度全台最佳

去年九合一選戰，不少縣市版圖起了變化，但仍有幾位百里侯的支持度穩固，得票率甚至還超越第一任，顯示過去四年的努力獲得認同。

從2019年開始都維持4.5星評價的台東縣長饒慶鈴，今年依舊保持高水準；今年多數首長滿意度都有下滑的跡象，她則微幅爬升2.7個百分點，滿意度為74.2%，不滿意度則下降2.6個百分點，僅有14.6%。

同樣順利連任的彰化縣長王惠美，近年來致力打造更好環境，吸引青年返鄉，去年彰化縣的失業率創下全國第二低的水準，讓她獲得61.3%的滿意度及69.1分的施政分數，名次都寫下彰化縣近11年新高。

受到官司影響的林姿妙，暫時度過眼前的危機，跟上屆相比，滿意度雖略減1.5個百分點，但不滿意度也下降1.9個百分點，出現止跌回升的跡象。

去年奪下五星的花蓮縣長徐榛蔚，今年滑落至4.5星，雖然73%的滿意度仍高於全台平均（64.4%），但跟去年相比，下降了10.2個百分點，不過在觀光滿意度上，徐榛蔚以79.5%拿下全台最佳的表現，顯見民眾對其執政仍正面以待。

南臺灣綠營雙雄兩樣情！陳其邁進步有感、黃偉哲爭議不斷評價下滑

九合一選戰民進黨遭遇空前挫敗，只拿下五席縣市長，創下創黨以來最差紀錄，所幸守住南台灣兩大直轄市高雄與台南，兩位順利連任的首長陳其邁、黃偉哲，一舉一動也備受關注。陳其邁今年度從四星進步至4.5星，黃偉哲則為4.0星，成績下滑。

陳其邁本次獲得68.6%的滿意度，距離5星僅一步之遙，近年來高雄在城市改造獲得好評，進而帶動整個城市觀光發展，讓他在八大面向觀光休閒項目，拿下76.3%的滿意度，為六都之冠。

去年擁有4.5星評價的黃偉哲，今年滑落至四星，其中滿意度從去年的73.4%，下降至61.2%，下跌12.2個百分點，不滿意度增加12.7個百分點。台南市前經發局長陳凱凌涉貪、爐渣掩埋、學甲槍擊案，可能均是施政滿意度下滑的關鍵。

新任首長後勢看漲？

蔣萬安施政分數創北市八年高點、張善政推新政、鍾東錦評價優於前任、陳光復成功降低民怨

本屆縣市長當中，有多位新面孔受選民高度關注。前行政院長張善政上任桃園市長後，做了多項改革，獲得滿意度52%，拿下四星評價，特別在教育面向中，桃園為六都第一，最大的關鍵，可能是張善政在今年二月宣布：市立國中小及公立幼兒園代理教師完整聘期，這項政策獲得好評，其餘5都及各縣市也陸續跟進。

過往台北市民被視為標準最嚴苛的市民，導致台北市長滿意度普遍偏低。新任台北市長蔣萬安雖然僅有3.5星，但負評是2010年縣市改制以來最低紀錄，跟前任市長柯文哲相比，不滿意度從43.1%下降到23.9%，減少19.2個百分點。另外施政分數也創八年來的新高（65.8分）。

另一位極具話題的苗栗縣長鍾東錦，儘管滿意度僅51.6%，但不滿意度只有11.8%，跟前縣長徐耀昌相比，大幅銳減12.9個百分點，降幅全台第二高，負評也是13縣市第四低，顯示民眾對兩位新首長，現階段仍處於觀望階段。

回鍋的澎湖縣長陳光復，則展現「老將價值」，首年就拿下61.9%滿意度，跟去年相比增加1.8個百分點，不滿意度則減少10.3個百分點，僅有14.3%，代表他重回澎湖的前半年，就有效降低當地民怨。

高虹安、謝國樑民調最受關注，兩人治安滿意度超過七成

選前獲得高度關注的新竹市長高虹安，本次調查僅獲得49.3%滿意度，未來仍有許多進步空間，特別是擁有科技背景的她，上任後建置科技偵防設備，強化犯罪偵查能量，也讓治安、消防兩面向的滿意度都超過了七成。

同樣被用放大鏡檢視的基隆市長謝國樑，滿意度為47.1%、不滿意度24.2%，各項成績持平的基隆市，在治安和醫療兩個面向都有七成以上的滿意度，未來有更多建設一一到位、各項計畫一一落實，有機會能翻轉評價。

高齡化挑戰來勢洶洶，楊文科、周春米、陳福海及早布局

台灣即將邁入超高齡社會，各縣市如何因應人口結構的挑戰，也是未來施政重點，不少縣市首長已未雨綢繆，規劃完善高齡政策，也獲得不錯的評價。金門縣長陳福海在照顧弱勢面向，拿下82%滿意度，全台排名第二，滿意度也有72.3%的好表現，負評全台第三低，儼然是民眾黨的另一個政治新星。

新竹縣長楊文科，則是擴大辦理老人免費健康檢查，原先服務對象為70歲以上銀髮族，放寬為65歲以上，但從今年開始納入55歲以上原住民，期能早期發現疾病，協助就醫，醫療滿意度有高達77.4%的滿意度。

剛在九合一選戰驚險勝出的屏東縣長周春米，新接手的她，儘管暫時未能延續前縣長潘孟安的五星神話，但民眾的肯定仍在，八大面向平均滿意度69.3%，是13縣市新任首長中最佳表現，且在醫療衛生上也獲得79.5%高滿意度。

整體而言，今年的民調，成績出現普遍下滑跡象。22位首長中僅有6人滿意度向上提升，這也代表選民的標準愈來愈嚴苛，表現好的首長如何穩住名次，表現不佳的該如何急起直追，考驗著各百里侯的決心與能力。

圖／八大面向平均分數表現。

圖／最滿意醫療衛生，最不滿意道路交通。

圖／教育〉金門、連江滿意度逾八成，深受肯定。

圖／環保〉嘉市蟬聯第一，花蓮表現不俗。

圖／警政治安〉離島獲肯定，台東、嘉縣滿意破八成。

圖／道路與交通〉六督平均不及格，民眾盼擺脫惡名。

圖／消防與公共安全〉北市進步最多，連江搶下第一。

圖／醫療衛生〉嘉義縣市領頭羊，花蓮、台中表現佳。

圖／觀光休閒〉花蓮第一，台中、金門持續進步。

圖／經濟與就業〉連江奪冠，六都台中、台北進步。

調查說明： 1. 調查執行單位：遠見民意研究調查 2. 本次調查透過電話訪問蒐集意見，時間為112年3月1日至4月30日，以18：00至22：00為主，並涵蓋週末假日，各縣市同時開始同時結束。 3. 本次調查共訪問22縣市，共完訪14,272人。13縣市（基隆市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣及台東縣） 4. 各完訪約700人，抽樣誤差為±3.7％；澎湖縣、金門縣各完訪約400人，抽樣誤差為±4.9％；連江縣完訪150人，抽樣誤差為±8.0％（信賴水準皆為95％）。 5. 六都設籍居民以市內電話及手機進行，各完成市內電話約550份、手機電話約150份。進一步使用洪永泰教授2017年於「選舉研究」期刊公布之組合估計方法進行資料合併，各縣市比較將以合併後的調查數據為準。 6. 調查結果分別就各縣市受訪者性別、年齡、教育程度、戶籍選區等項進行樣本代表性檢定，並進行加權處理。 各縣市星等評比方式：首先將調查結果的百分比或分數進行標準化後，再依照縣市長施政滿意度占50％、縣市政府八大施政表現占50％的比例加總，成為整體施政表現滿意度。其中，縣市長施政滿意度包括：施政滿意度（滿意度％）、民眾對施政表現的給分（0至100）；縣市政府八大施政表現淨滿意度（滿意－不滿意％）：教育、環保、警政治安、道路及交通、消防及公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業。 7. 各縣市星等與八大施政滿意度之分級方式：考量抽樣誤差因素，乃以統計集群分析方法（ClusterAnalysis）作為分群依據。將22縣市先分為三組：六都、三離島，以及13縣市，各組分別進行集群分析之後排定星等。

（本文出自2023.05.30《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）