藍：綠堅守非核 是在打臉賴清德

民進黨發言人張志豪昨強調，民進黨非核立場堅守未變。國民黨笑稱，這是打臉賴清德的政策表態？國民黨立委鄭麗文則呼籲民進黨別再為了選舉喊口號，「先承認能源政策錯誤吧」。

國民黨發言人林家興表示，當賴清德「務實騙票」拋棄反核神主牌，民進黨仍硬拗「堅守非核家園立場不變」，是打臉自家黨主席的政策表態？而身兼民進黨智庫副董事長的童子賢近期也多次表態「台灣還是有必要依賴核能發電」，請問民進黨何時要公開駁斥？

鄭麗文說，賴清德不就是能源政策急轉彎嗎？若不是因為缺電，為何需要規畫再將已停機的核能機組重啟作為緊急使用？為什麼還需要自己的子弟兵出來幫忙澄清「民進黨反對核能的大方向仍不變」？已除役的核電廠並不是說動就動，退役核能機組說開就開，「以為是在開瓦斯爐喔？」

國民黨立委洪孟楷質疑，過去反核大遊行的賴清德髮夾彎又一彎，尤其是核一核二廠所在民眾，何謂緊急使用、以及維持過程的地方發展限制，如何彌補？目前除役的兩座核能電廠皆位於新北市石門、萬里，請向地方民眾說明清楚，這種髮夾彎要把台灣未來帶向何處？

民眾黨立院黨團昨天記者會，指民進黨「非核家園」跳票，黨團總召邱臣遠批副總統賴清德是「核盲」。柯文哲辦公室發言人陳智菡回應侯、賴能源政策，指賴清德語焉不詳，試圖「拔草測風向」；新北市長侯友宜致使核二廠提早停役，與他掛在嘴邊的口頭禪「好好做事情」背道而馳。

邱臣遠指出，核能只有啟用與不啟用，沒有「應急」一說，賴清德若不是對核能一無所知，就是害怕反核政策大轉彎，刻意迴避核三延役的問題；民進黨政府應出面說明，核三是否延役，否則一切都是空談。