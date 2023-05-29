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核四前廠長：核電廠重啟耗時 非用來救急

聯合報／ 記者林海／台北報導
核四前廠長王伯輝。圖／王伯輝提供
核四前廠長王伯輝。圖／王伯輝提供

民進黨總統參選人賴清德指相關單位正在研究讓已停機的核電機組在緊急時候重新發電，核四前廠長王伯輝說，這代表賴的能源政策已經大轉彎，不再要求一定要核電機組全除役。

對於賴清德的說法，經濟部表示，由於核一廠、核二廠用過燃料棒仍置於爐心，考量場地現址及整體核能安全，台電公司仍針對核一、核二廠反應爐安全及相關設備，進行一切必要的維護工作。

王伯輝表示，核電廠要啟動，不是像開車一樣鑰匙插進去一轉就發動，除了程序上要先經過原能會核准，還要花上不少時間、才能慢慢達到發電狀態，「長則一星期，短則兩、三天，不是拿來救急用的。」

王伯輝指出，核電廠要維持在隨時可以發電的狀態，那就是一直待機，賴清德的說法其實就是在玩文字遊戲。

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