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柯文哲：台灣自主、兩岸和平是底線

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民眾黨主席柯文哲（中）昨與台大學生對談，回答環保、能源、教育、兩岸等問題，會前和學生合影。記者邱德祥／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）昨與台大學生對談，回答環保、能源、教育、兩岸等問題，會前和學生合影。記者邱德祥／攝影

台灣民眾黨主席柯文哲昨天說，有關台灣跟中國大陸的交流，政府必須務實地處理，「不希望抗中保台最後變成義和團」，兩岸交流的底線是台灣自主、兩岸和平，如果不能自主決定命運，「那就只好跟你拚命」。

柯文哲昨天出席「二○二四校園總統馬拉松」活動，他在面對學生提問時指出，很多人把跟中國的交流當作賣台，但是作為一名外科醫師，最大的特色就是務實，現在台灣大概有卅六到卅八萬名大陸配偶，「我們為什麼要在自己的環境裡面，去把某些人畫成敵人？」

柯文哲認為，台灣面對跟中國大陸的交流，必須務實處理，「我不希望抗中保台，最後變成義和團、變成慈禧太后跟她的義和團，這難道是我們喜歡的嗎？」政府必須很務實地面對、處理中國問題。

柯文哲指出，他曾舉辦八次雙城論壇、一次世界大學運動會，台灣跟中國大陸背後折衝多的是，不管是對美國還是中國，最大的態度就是「勿有意外」（no surprise），自己到美國國務院時，美方一再表達對台灣選舉絕對中立，但是希望「no surprise」。

柯文哲還說，他不會在美國面前講一套、後面講一套，變來變去，大家都說政治就是騙來騙去，但是長期而言，正直誠信的利益更大，「不管對中國或者美國，政治誠信是很重要的文化，也許一時間耍耍小聰明，可以得到好處，但是長期而言，我覺得誠實還是比較好」。

2024大選 總統大選 柯文哲 抗中保台 馬拉松 陸配 雙城論壇 慈禧

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