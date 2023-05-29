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柯文哲：不能只要台積不要核電

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民眾黨主席柯文哲昨天出席2024校園總統馬拉松發表演講，並和學生對談，回答環保、能源、教育、兩岸等相關問題。記者邱德祥／攝影
民眾黨主席柯文哲昨天出席2024校園總統馬拉松發表演講，並和學生對談，回答環保、能源、教育、兩岸等相關問題。記者邱德祥／攝影

民眾黨主席柯文哲昨天表示，台灣必須很務實地處理能源政策，政治不要老打高空，任何東西都有代價，政府如果要發展高耗能產業，就不能只要台積電、不要核電，應該要在現實跟理想之間取得平衡。

柯文哲昨天出席「二○二四校園總統馬拉松」活動，學生提問時，他說政府說要在二○二五年實現「非核家園」，但再生能源根本追不上來。

柯文哲表示，台灣的能源問題要很明白地解決，「我對核四的態度，蓋也對，不蓋也對」，花了台幣三千億元卻一度電也沒有發，這就是沒有務實。

柯文哲指出，台積電吃掉台灣總發電量的百分之十，任何東西都有代價，政府想要發展高耗能產業，就不能只要台積電、但不要核電。

柯文哲表示，大家都知道燒天然氣比較乾淨，但電費就要比燒燃煤多，「你要環保，錢就要多，不能說電費不漲，這不是真實的社會」。

工總：別排除任何選項

【記者謝柏宏／台北報導】民進黨總統參選人賴清德昨天表示，相關單位已規畫將已停機的核能機組維持未來可緊急使用的情況，以備不時之需。全國工業總會昨天表示，希望政府規畫的能源配比不要刻意排除任何選項。

2024大選 總統大選 台積電 柯文哲 核電 核能 再生能源 非核家園 核四 賴清德

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