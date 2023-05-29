賴清德改口「房價確實高」 續推社宅

民進黨總統參選人賴清德日前在校園脫口「房價現在在降了」引發輿論批評，他昨天到台大出席「校園總統馬拉松」，提到相關議題時，調整回答方式指出，目前房價確實還高，自己念高中、大學或到台南時，都是租房子，能理解年輕人感受，若當選總統也一定會持續推動居住正義。

學生詢問，「到底要讓房價軟著陸或硬著陸，如何解決租屋市場的問題？」賴清德表示，目前房價還是高，政府責無旁貸，要和社會共同努力，打擊房價炒作，包括最近平均地權條例修法、先前推動房價實價登錄制度等，都是打擊炒房的行為。

他也提到，若當選總統，會持續推動居住正義，如同蔡英文總統也推動建設社會住宅，動工高達七萬三千戶，這一定會持續推動。

與台大學生對談時，針對網軍、民進黨去年挺林智堅論文事件、卡管案，賴清德皆未正面回應。至於如何看待與民進黨合作的無黨籍立委參選人李正皓涉入的性別事件？賴表示，當有社會上不同質疑，特別針對私領域的時候，都應跟社會大眾說明清楚。

兩岸議題部分，賴清德指出，近年兩岸情勢沒有更緩和、反而更緊張，他希望大家能理解到，國際的做法就是靠力量來取得和平，所以台灣這幾年在蔡英文總統領導下不斷強化國防力量，同時和民主陣營站在一起。