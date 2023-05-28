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郭與侯迄今未同框？ 王金平：相信郭會團結

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
立法院前院長王金平。（本報資料照片）
立法院前院長王金平。（本報資料照片）

國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統，爭取徵召失利的鴻海集團創辦人郭台銘迄今未與侯同框，立法院前院長王金平昨說，郭董一言既出就要實現，他相信郭董會遵守團結支持獲徵召人選的諾言，至於距離投票日還有七、八個月，侯有充足時間爭取人民信任和當選。

王金平昨受邀出席彰化縣二林鎮廣懿宮，儒教大樓與萬壽宅邸動土儀典，王金平表示，希望郭不要有裂痕，能和提名人團結，共創重新執政機會。

王金平說，照實情來講，郭台銘承諾過，會遵守諾言幫助國民黨重新贏得執政，既然一言既出就要實現，和國民黨的提名人共同努力，「我們也一樣，我也是講一定支持國民黨的人，侯市長我不是那麼熟，也沒私人交情，他要來看我，我要讓他看，也要介紹一些地方人士讓他認識」。

2024大選 總統大選 王金平 郭台銘 侯友宜

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