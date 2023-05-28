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選民進黨會戰爭？ 賴清德：不是事實
民進黨總統參選人賴清德昨到新竹市參加信賴台灣之友會成立大會，他表示，有人故意講「選擇民進黨會發生戰爭」，這不是事實，民進黨二度執政都不曾發生，並強調自己若當選的首要任務就是「穩定和平的台海現狀」。
新竹市信賴台灣之友會理事長由新竹市醫師公會理事長吳國治擔任，賴清德為七十八名信賴會發起人授證後致詞，細數自己過去在行政院長任內為竹科產業做的努力，未來也將努力支持中小企業轉型。
賴清德話鋒一轉談到兩岸問題表示，很多人故意說選擇民進黨會發生戰爭，「我跟大家報告這不是事實」，因為從過去的經驗就可證實，他問台下「阿扁當總統時有發生戰爭嗎？」「蔡英文總統執政已經快八年了，有發生戰爭嗎？」
賴清德說，一九五八年曾發生八二三砲戰，自己也曾到過金門當兵，「當時是民進黨執政嗎？」在之前還有一九五四年間的一江山島戰役，當時也是國民黨執政。賴更強調之所以發生戰爭「不是誰執政問題，而是中國企圖併吞台灣的問題」。
「會戰爭不會戰爭，是中國的獨裁者本身在決定的。」賴清德說，這並非台灣哪個執政黨執政的問題，民進黨前後執政十五、六年，已向台灣與國際社會證明，民進黨是有能力穩定兩岸和平穩定，也有經驗完成這件事。
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