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賴延續蔡路線？ 民進黨：憲法論述成重點
民進黨總統參選人賴清德兩岸論述訴諸「和平」，並以蔡英文總統提出的「四個堅持」作為基底，延續蔡總統兩岸路線。有綠營人士表示，國民黨總統參選人侯友宜迴避不了對「九二共識」的立場，而蔡總統曾說會遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例來處理兩岸事務，對賴而言，如何看待論述中華民國憲法，也會是接下來選戰中必須準備的功課。
綠營人士表示，蔡總統的「四個堅持」並未觸及到如何看待中華民國憲法；蔡總統本人則是在兩次總統就職談話中表示，會持續遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務，這是對維持台海和平穩定現狀一貫立場。賴若要遵循蔡路線，對憲法態度是否也是如此，是外界關注重點。
該人士說，蔡總統透過幾次重要談話表達出對憲法在處理兩岸關係中，所扮演的角色與其看法，而賴清德在這部分則是至今未有表態，未來選戰進入兩岸題攻防後，勢必會成為下一戰場。
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