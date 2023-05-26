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吳子嘉看總統大選最新民調「1徵兆很弔詭」 曝3黨困境

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吳子嘉看總統大選最新民調「1徵兆很弔詭」 曝3黨困境

聯合新聞網／ 綜合報導

2024年總統大選，藍綠白三黨爭霸。(記者曾原信／攝影、本報資料照片)
2024年總統大選，藍綠白三黨爭霸。(記者曾原信／攝影、本報資料照片)

總統大選將由前副總統賴清德、新北市長侯友宜、前台北市長柯文哲出戰，最新民調顯示，藍營支持度在侯確定參選後下滑，《美麗島電子報》董事長吳子嘉坦言「有點弔詭」，而賴拿不到年輕票、侯無法吸收不滿綠營的支持者，則是兩黨主要困境，至於柯則要想好後續，是要當副總統或黨主席，「只有民進黨爭氣、國民黨內部整合，柯民調就會下滑」。

吳子嘉接受《中評社》訪問表示，根據《聯合報》最新調查顯示，賴清德28%、侯友宜24%、柯文哲22%，侯支持度較4月下降5%，他坦言，侯表態參選後，藍營流失的選票跑到「不表態」，而非民眾黨，「有點弔詭」，照侯520到現在的表現，民調不應該下滑。

吳子嘉分析三人困境，賴清德最欠缺年輕選票，因為賴在綠營支持度已達8、9成，很難再成長，此外，總統蔡英文並沒有認真輔選，她的政策讓年輕人討厭，且賴支持度不穩、新潮流募款有問題，加上黨內有人扯後腿，「蔡跟侯友宜、柯文哲關係也都還不錯，甚至可以說比賴好」，若「侯柯合併」，對賴清德而言恐是優勢變劣勢。

而侯友宜在賴清德民調下降後，卻無法吸收藍營失去的支持者，反而在賴民調下降時，柯的民調卻上升，「這是很奇怪的地方，這也是侯友宜的困境，無法接收不滿民進黨的支持度」。

至於柯文哲，他的困境就是民調很難突破三成，吳子嘉認為，柯應先想好後路，是要當副總統，還是「陽春黨主席」，如果藍營願意組成聯合政府，柯答應機率高，不過「柯是被整合的人，柯沒有錢、沒有組織，要衝上三成很難」。

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