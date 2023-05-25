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柯文哲府城訪陳水扁 請教拚經濟、用人哲學

聯合報／ 記者王慧瑛林伯驊／連線報導
台灣民眾黨主席柯文哲昨到台南參訪，私下拜會前總統陳水扁。圖／翻攝自陳水扁臉書
台灣民眾黨主席柯文哲昨到台南參訪，私下拜會前總統陳水扁。圖／翻攝自陳水扁臉書

台灣民眾黨主席柯文哲昨天到台南參訪，私下拜會前總統陳水扁，昨晚陳水扁在臉書粉專「陳水扁新勇哥物語」貼出兩人握手合照，寫下「柯P路過府城」，引發關注。

陳水扁說，柯P沒有尋求阿扁的支持，只是以民間醫療小組首任召集人身分，路過府城特地關心他的健康情形。柯P認為阿扁有八年總統經驗，就像活字典，順便請教怎麼拚好台灣經濟，及如何縮短貧富差距，還有請益用人哲學，如何找到人才？

柯文哲辦公室發言人陳智菡表示，「扁柯會」過程約一小時，柯文哲向陳水扁請益市政、國政經驗。

【記者范榮達、歐陽良盈、林銘翰／連線報導】民眾黨主席柯文哲六月四日起將展開為期五天四夜的訪日行程，拜會日本各黨市議員、政界人士、日本國際問題研究所（ＪＩＩＡ智庫）、松下政經塾兩個智庫。民眾黨秘書長周台竹表示，柯文哲赴日後也會與駐日代表謝長廷見面。

民眾黨主席、總統參選人柯文哲開通政治獻金專戶，無黨籍苗栗縣長鍾東錦前晚表態總統大選會支持藍營提名的參選人，但去年選舉時柯伸出友誼的手，會為柯盡力募集選舉經費，「政治立場雖不能共存，人情義理卻可兩全」。

柯文哲昨到台南參訪崑山科大受訪時表示，跟鍾東錦當時的交流主要是台北市政府公文e化做得非常好，他卸任時百分之九十九點七都是電子公文，希望能給其他縣市參考。

柯文哲說，與鍾交流的動機也很簡單，那是鍾卅多年前做的事，如果是這樣，社會根本就不需要更生人協會了，重點不是給人家貼標籤，而是鼓勵人家向善，他當時與鍾交流就是懷著這種態度，還請鍾參觀南門市場，「南門市場是台灣最乾淨的市場。」

時代力量發言人余佳蒨則說，黑金就是黑金，不是用情義二字就能粉飾，提醒柯文哲記得如實申報鍾東錦的「情義相挺」，以免收到來源不明的不法金流。

2024大選 總統大選 柯文哲 陳水扁 鍾東錦 政治獻金 陳智菡 更生人 崑山科大 謝長廷

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