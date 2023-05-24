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為柯文哲募選舉經費 苗栗縣長鍾東錦：支持藍總統侯選人

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦（左）去年選舉期間數次與台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲（右）同框。 本報資料照片
苗栗縣長鍾東錦（左）去年選舉期間數次與台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲（右）同框。 本報資料照片

民眾黨主席柯文哲參選2024總統，可能與國民黨派出的新北市長侯友宜對戰，苗栗縣長鍾東錦昨晚表態會支持藍營提名的人，柯文哲去年選舉時對他伸出友誼的手「政治立場雖然不能共存，人情義理卻是可以兩全」 鍾說，會為柯文哲盡力募集部分選舉經費。

柯文哲在鍾臉書下方留言表示，「萬分感謝，一起為台灣努力。」鍾東錦感嘆，自己「更生人」的標籤在身上撕不去，即便自己願意為藍營總統候選人站上舞台，然而「台灣人民會願意給我機會，大方地接納我嗎？我不敢奢望。」

鍾東錦說，去年縣市長選舉，他到台北市府請益如何造成智慧城市，「在全台綠媒對我展開圍剿的時候，只有柯文哲，牽著我的手，昂首闊步走進大數據中心。」

「一笑可以泯恩仇，但患難情感不能忘。」鍾東錦臉書表示，自己從江湖底層爬起，在他拜訪北市府那天，有人在他面前舉牌抗議，咒罵他是黑道、西瓜刀議長，要他滾出市政府，而柯文哲市長只是按照原訂的計畫，把我領進大數據中心，費心地把他8年來投注的所有心血，鉅細靡遺地說給我聽。

「政治立場雖然不能共存，人情義理卻是可以兩全」鍾東錦表示，自己身為藍營大兵的堅持不變，「我會支持藍營提名的候選人，但如果柯參選，我也會盡力為他募集部分選舉經費。」

2024大選 總統大選 鍾東錦 柯文哲

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