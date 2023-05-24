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信賴之友會 6月雙北登場衝氣勢
藍綠白三組總統參選人就定位，最早起跑的民進黨總統參選人賴清德將邁入下階段準備。據了解，最近民進黨除了文宣攻防加強，民間為了挺賴成立的「信賴台灣之友會」也將於六月在雙北壓軸登場，直搗侯柯大本營，盼在北部衝出氣勢。
賴清德七月將以民進黨主席身分主持全代會，與立委參選人造勢。據透露，全代會將融入「棒球主題」，塑造民進黨推出「台灣隊」拚大選。
【記者李成蔭、張曼蘋／新北報導】新北市議會民進黨團昨天提案變更議程，要求市長侯友宜卅日專案報告，並回溯補充二天總質詢議程，國民黨激烈攻防，國民黨團施出離席杯葛戰術，造成流會。民進黨團事後開記者會批侯市政擺爛，國民黨團還協助護航；國民黨團反嗆民進黨不顧議案審查擺爛搞政治，令人遺憾。
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