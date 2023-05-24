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柯文哲談棄保 用「新政治」說服民眾

聯合報／ 記者李易昌黃于凡/嘉義報導
民眾黨主席柯文哲（左）角逐2024年總統大選，昨到朴子配天宮和董事長蔡承宗（右）閉門談話。記者黃于凡／攝影
民眾黨主席柯文哲（左）角逐2024年總統大選，昨到朴子配天宮和董事長蔡承宗（右）閉門談話。記者黃于凡／攝影

國民黨總統參選人侯友宜在聯合報民調的支持率，落後民進黨總統參選人賴清德、險勝民眾黨總統參選人柯文哲。柯文哲昨赴嘉義縣朴子的配天宮參拜，柯說，他會努力說服民眾「台灣應該帶來新政治」。

民調顯示柯文哲支持者以四十歲以下年輕人居多，四十歲以上挺侯友宜、賴清德較多。柯文哲說，他希望自己成為「世代和解的代言人」，台灣高齡化少子化已是定局，應開始思考如何讓各世代合作。

是否擔心未來國民黨操作「棄保」？柯說，他會努力說服國民，不是在藍綠的泥淖裡打轉。至於藍白合是價值理念的討論，不是權位分配，若國民黨與民眾黨對核能、廢考監兩院、年金改革及對美、對中的政策主張完全不合，講藍白合怎麼會成功？會找郭台銘合作嗎？柯文哲說，「重點是人家要不要跟你配」，郭回國後兩人還沒機會見面，有時間再去拜訪。

2024大選 總統大選 柯文哲 藍白合 賴清德 侯友宜 高齡化 少子化 年金改革

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