柯文哲直搗侯友宜故鄉嘉義 痛批民進黨比國民黨還黑

綠白連闖侯友宜嘉義故鄉，柯文哲今第一站到民眾黨布袋服務處，大談台灣政治問題，柯文哲痛批，政府對問題視而不見都在休息，以前的民進黨很有理想，現在比國民黨還黑；隨後也和朴子配天宮董事長蔡承宗、東石港口宮管委會閉門談話，爭取地方支持認同，晚上則到嘉義市舉辦IMC演講。

柯文哲到訪嘉義縣嘉太工業區穎杰鑄造、溪口鄉其樂企業，前立委何金松也是座上賓；嘉義市晟達工業股份有限公司、昇億水電材料，以及龍鳳祥交趾陶藝術社，晚上則到旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁經營的井九天用餐，並到興業大樓舉辦不公開IMC演講。

柯文哲今早第一站到民眾黨布袋服務處，民眾提問健保問題「有人小病也要到大醫院，浪費健保資源」。柯文哲以醫療分級、家庭醫師制度為例，柯指出，建立制度應逐步完成，而政府常犯的錯誤就是想一步登天，母親時常告誡他「還沒學會走、不要想著飛」，要從政府可以控制的先實施，不用急著全國同步。

柯文哲說，如同前總統李登輝所說，40年沒解決的問題，不要想著4年就能解決，這句話他認為有對的地方，也有錯的地方，的確不可能用4年就解決40年累積的問題，但若沒有開始做，到40年後還是一樣。

柯文哲也說，健保問題至今已25年，這個國家最大的問題就是，明知道有這些問題，但都沒有在解決；未來10年大約有40間大學要關門，少子化不是今天才發現的問題，18年前新生兒出生數字就能預見問題，但過去這幾年政府都在休息，遇到問題應一步步解決。

「絕對不能幻想要一步登天，換一個總統所有問題馬上解決」柯文哲強調，台灣已累積20年問題沒解決，想要處理再快也需要10幾年，要從能做的先做，包括城市外交、經濟外交，也叫做流水戰術，每天改變一點、進步一點，國家就會愈來愈好。

柯文哲說，不要分國民黨、民進黨，搞到國家分裂，仇恨是政府自己製造出來，鼓勵年輕人去走一次大甲媽，沿途結緣大家只會說「媽祖跟你結緣」，不會問人是哪個政黨。