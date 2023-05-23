賴清德再提政府拚淨零轉型 2030前投入9000億預算

副總統賴清德今天上午出席2023富邦永續大未來論壇，他表示，淨零轉型不僅攸關地球的永續發展，也是各國產業升級轉型的機會。政府將在2030年前投入9000億元預算，藉由跨部會的協調合作，帶動個人、企業及非政府組織，共同投入淨零轉型的工作。

賴清德致詞時表示，感謝富邦集團與台大風險中心長期推動台灣社會對永續發展的共識，並連結國際，針對重大議題進行研究與倡議，對台灣推動永續發展極具貢獻。這次論壇以「面對全球多重危機，台灣關鍵轉型」為主題，邀請產官學研各界進行討論，希望讓台灣在經濟、社會、能源轉型上更具韌性。

賴清德指出，根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）報告評估，台灣未來所面臨的水情，會是豐水期水更多、枯水期水更少。此外，IPCC今年發布「2023氣候變遷綜整報告」指出，可能在未來10年內，全球溫度會上升1.5度以上，呼籲已開發國家能率先響應，提前於2040年達到淨零轉型的目標，「這是一項非常艱鉅的任務」。

賴清德強調，台灣是全球的一份子，不能自外於世界。蔡英文總統已在2021年宣示2050淨零轉型的目標，行政院去年3月也發布2050淨零碳排路徑圖，提出在科技研發及氣候法制兩大治理基礎上，推動能源、產業、生活、社會等四大轉型策略，以及風電光電、氫能、前瞻能源、儲能、碳捕捉利用及封存等12項關鍵戰略，並將在2030年前投入9000億元預算，藉由跨部會的協調合作，帶動個人、企業及非政府組織，共同投入淨零轉型的工作。

賴清德指出，氣候變遷對全球固然是一項挑戰，但若因應得當，就是一個國家的機會。淨零轉型不僅攸關地球的永續發展，也是各國產業升級轉型的機會。特別是淨零轉型所將創造的綠色商機，包括綠能電力、智慧生活應用、低碳製造等領域，都有建立產業鏈的機會。

賴清德認為，台灣在過去幾十年來打下非常好的工商基礎，有很大的競爭優勢，如果善用ICT（資通訊）產業優勢和金融業的實力，確實有機會在面對氣候變遷挑戰時，應變能力更強、更有彈性。