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賴競辦：侯友宜是國民黨提名人選 當然支持九二共識

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德競選辦公室今天表示，侯友宜是國民黨提名總統參選人，當然支持九二共識。本報系資料照
賴清德競選辦公室今天表示，侯友宜是國民黨提名總統參選人，當然支持九二共識。本報系資料照

藍綠陣營總統參選人近日針對兩岸議題交鋒，民進黨總統參選人賴清德批評，國民黨總統參選人侯友宜接受「九二共識」與「一中原則」；侯陣營則反擊，侯友宜哪時說過支持「九二共識」了。賴競辦發言人陳世凱今天表示，賴陣營態度很清楚，國民黨黨綱裡就有「九二共識」，侯友宜身為國民黨的總統參選人，當然就是支持「九二共識」。

陳世凱指出，賴清德對於兩岸論述的立場已清楚表達，反對「九二共識」，倒是侯友宜從未說清楚，僅回應反對「一國兩制」，是無法清楚向台灣社會說明的。

陳世凱說，儘管侯友宜未親口說過「支持九二共識」，但身為國民黨提名的總統參選人，兩岸論述在國民黨的框架裡，是理所當然的事情，承襲國民黨、馬英九所主張的九二共識，無庸置疑。

陳世凱表示，侯友宜若要破除此認定，只有一個辦法，就是自己親自說出「不支持九二共識」；這也是該議題的核心，還是要回歸到侯友宜自己出面說清楚、講明白。

2024大選 總統大選 侯友宜 賴清德

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