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民調下滑 藍委籲侯友宜整合：讓郭台銘加入團隊

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
據聯合報民調，國民黨總統參選人侯友宜被提名後民調「未升反降」。國民黨立委李德維（圖右）、游毓蘭（圖左）、林思銘今受訪時都表示，選民對侯友宜有要求，期許侯友宜團結整合藍軍。記者程遠述／攝影
據聯合報民調，國民黨總統參選人侯友宜被提名後民調「未升反降」。國民黨立委李德維（圖右）、游毓蘭（圖左）、林思銘今受訪時都表示，選民對侯友宜有要求，期許侯友宜團結整合藍軍。記者程遠述／攝影

據聯合報民調，國民黨總統參選人侯友宜被提名後民調「未升反降」，支持率下滑5個百分點落在24％。國民黨立委李德維、游毓蘭、林思銘今受訪時都表示，選民對侯友宜有要求，期許侯友宜團結整合藍軍。林思銘並指出，侯友宜、國民黨黨主席朱立倫等全黨上下，未來一定會努力讓鴻海創辦人郭台銘加入團隊。

國民黨17日徵召提名侯友宜參選總統，和侯友宜競爭提名失利的郭台銘則未出席上周藍營提名及誓師活動。對於被問到侯友宜最新民調下滑，藍營是否應進一步團結整合郭台銘？徵召過程中被視為「挺侯」的李德維、游毓蘭和「挺郭」的林思銘都看法一致。

李德維表示，這次民調是國民黨支持者變隱性，侯友宜有義務及責任爭取藍軍支持，藍軍選民也期許侯友宜如何團結，郭台銘對台灣、對藍軍有貢獻，也有號召力和影響力，既然徵召了，希望藍營記取教訓，侯友宜能以最大誠心整合藍軍，因為攘外必先安內，應記取教訓。

林思銘則說，全黨上下對郭台銘的走向，都是團結整合，而郭台銘也在各界都受歡迎，是重要戰力，朱立倫、侯友宜及全黨未來一定努力，讓郭台銘加入團隊，成為最強戰隊。

游毓蘭也指出，這波民調進行時，應是郭台銘、徵召相關新聞不斷的時候，許多人都為郭台銘叫屈，因此對於民調結果，「不覺得奇怪」，且顯示國民黨支持者憂心。

而侯友宜現在是藍營總統參選人，他認為侯友宜應尋求泛藍組織、郭粉、韓粉等支持，用誠懇真摯態度，跟郭台銘甚至高雄市前市長韓國瑜，三人站在一起。

2024大選 總統大選 侯友宜

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