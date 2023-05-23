快訊

聯合報民調／棄保票流動成大選變數！12％選民意向影響藍白消長 3成5希望「藍白合」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

聯合報／ 聯合報系民意調查中心／電話調查報導
2024年總統大選，藍綠白三黨爭霸。聯合報最新調查發現，目前呈現三強鼎立態勢，賴清德（中）以28%支持度微幅領先侯友宜（左）的24%，柯文哲（右）以22%支持度緊追在後。 圖／記者曾原信攝影、本報資料照片
2024年總統大選，藍綠白三黨爭霸。聯合報最新調查發現，目前呈現三強鼎立態勢，賴清德（中）以28%支持度微幅領先侯友宜（左）的24%，柯文哲（右）以22%支持度緊追在後。 圖／記者曾原信攝影、本報資料照片

國民黨確定徵召新北市長侯友宜競逐二○二四年總統大選。本報最新調查發現，國民黨沒有出現總統提名行情，在藍綠白三強爭霸情形下，相較本報四月底民調，侯友宜支持率反而下滑五個百分點，目前以二成四支持率緊追賴清德的二成八，微幅超前柯文哲的二成二。

二○二四年總統大選，藍綠白三個主要政黨都已確定總統角逐人選。調查發現，選情目前呈現三強鼎立態勢，賴清德以二成八支持度微幅超前侯友宜的二成四，柯文哲雖殿後，但也有二成二支持度，實力不容小覷。

和本報四月底的調查相較，侯友宜在確定代表藍營出馬後，支持度未升反降，較一個月前減少五個百分點，賴清德和柯文哲的支持率沒有明顯變化，未表態選民由二成二上升到二成七，增加五個百分點。

總統大選三強爭霸支持度 資料來源／聯合報系民意調查中心
總統大選三強爭霸支持度 資料來源／聯合報系民意調查中心

藍支持者及中立選民觀望

交叉分析發現，侯友宜支持度下滑，可能與國民黨支持者及中立選民轉趨觀望有關，其中，國民黨支持者挺侯比率由四月底的七成四降至七成；中立選民挺侯比率也由四月底的二成二降至一成五，減少七個百分點。

柯文哲較獲年輕選民青睞

從年齡來看，柯賴侯各擅勝場，柯文哲較獲年輕選民青睞，在四十歲以下選民中以三成五支持度領先賴與侯；四十至五十九歲選民中，賴清德略勝一籌，以二成九支持度超前侯柯兩人至少五個百分點；至於六十歲以上選民中，侯賴兩人旗鼓相當，支持度在三成左右。

從政黨傾向來看，賴清德和柯文哲都獲得八成左右自家政黨支持者力挺，政黨凝聚力高於侯友宜的七成；中立選民中，柯文哲以二成一支持度領先賴清德的一成六及侯友宜的一成五。

有三成八選民看好賴清德

調查還發現，雖然賴清德支持率僅超前侯友宜四個百分點，但有三成八選民看好賴清德能贏得明年總統大選，比率高於侯友宜的二成七及柯文哲的百分之九，二成六覺得勝負難料。

這次調查於五月十八日至廿一日晚間進行，成功訪問了一千零九十位廿歲以上選民，另二百二十七人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權，調查問卷請參考聯合新聞網。

總統選情問卷

1.明年的總統大選，國內3個主要政黨的總統候選人都已經底定，請問在【隨機提示選項1-3】這三個人當中，您會支持誰擔任總統？

(1)國民黨侯友宜

(2)民進黨賴清德

(3)民眾黨柯文哲

(7)都不支持/支持其他人

(8)尚未決定、沒意見或拒答


2.在【隨機提示選項1-3】這三個人當中，您認為誰當選總統的機會比較大？

(1)國民黨侯友宜

(2)民進黨賴清德

(3)民眾黨柯文哲

(8)沒意見或拒答


3. [第1題有回答支持對象者]選舉過程中，候選人支持率常常出現變化。如果總統選舉投票前，你發現您最支持的人選可能不會當選，請問您會不會改支持其他人？

(1)會

(2)不會

(8)無意見或未回答


4.[第3題答會] 請問您比較可能改支持那一位候選人？

(1)國民黨侯友宜

(2)民進黨賴清德

(3)民眾黨柯文哲

(8)尚未決定、沒意見或拒答


5.2024總統大選，請問您個人希不希望國民黨和民眾黨「藍白合作」？

(1)希望

(2)不希望

(8)無意見/未回答


6.如果明年總統大選是【隨機提示選項1-2】對決，您會支持誰擔任總統？

(1)國民黨侯友宜

(2)民進黨賴清德

(7)都不支持/支持其他人

(8)尚未決定、沒意見或拒答


註：為主要題目，不含基本資料題組；題序為實際訪問題序。

2024大選 總統大選 侯友宜 賴清德 柯文哲 民調

延伸閱讀

林楚茵諷侯友宜高談反黑金 後面站收賄被判刑10年議員

侯友宜視察大漢溪堤外便道 蘇巧慧：長期無作為

影／力挺侯友宜 謝龍介酸賴清德「也欠我一個道歉」

侯友宜要賴為黑金負責 陳世凱反問侯如何面對牛鬼蛇神

相關新聞

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

國民黨確定徵召新北市長侯友宜競逐二○二四年總統大選。本報最新調查發現，國民黨沒有出現總統提名行情，在藍綠白三強爭霸情形下...

聯合報民調／棄保票流動成大選變數！12％選民意向影響藍白消長 3成5希望「藍白合」

本報最新民意調查發現，目前總統選情雖呈藍綠白三強爭霸局面，但有棄保想法的流動選票達百分之十二，是未來選情的變數之一。

三黨回應／綠：按既有步調 藍：我們起步晚 白：三腳督確立

聯合報最新民調，在藍綠白「三腳督」戰局中，民進黨總統參選人賴清德支持度最高，領先國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人...

綠促對92共識表態 侯友宜：團結才是我的夢

國民黨總統參選人侯友宜至今未對「九二共識」表態，遭綠營緊咬。侯友宜昨天回應，他的立場就是反對台獨、反對一國兩制，堅守台灣...

江啟臣：年輕反綠力量 被柯文哲吸走

二○二四總統大選藍綠白「三腳督」成形。國民黨立委江啟臣昨天接受「新聞不芹菜」專訪時表示，近日幾份民調顯示，台灣民眾黨主席...

學者解讀：侯友宜消失的5趴 轉為不表態

對於聯合報最新民調侯友宜「消失的五趴」，學者認為不外藍軍對侯疑慮未除、朱立倫與郭台銘所謂內幕對話引起郭粉不滿等原因，這是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦