聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立
國民黨確定徵召新北市長侯友宜競逐二○二四年總統大選。本報最新調查發現，國民黨沒有出現總統提名行情，在藍綠白三強爭霸情形下，相較本報四月底民調，侯友宜支持率反而下滑五個百分點，目前以二成四支持率緊追賴清德的二成八，微幅超前柯文哲的二成二。
二○二四年總統大選，藍綠白三個主要政黨都已確定總統角逐人選。調查發現，選情目前呈現三強鼎立態勢，賴清德以二成八支持度微幅超前侯友宜的二成四，柯文哲雖殿後，但也有二成二支持度，實力不容小覷。
和本報四月底的調查相較，侯友宜在確定代表藍營出馬後，支持度未升反降，較一個月前減少五個百分點，賴清德和柯文哲的支持率沒有明顯變化，未表態選民由二成二上升到二成七，增加五個百分點。
藍支持者及中立選民觀望
交叉分析發現，侯友宜支持度下滑，可能與國民黨支持者及中立選民轉趨觀望有關，其中，國民黨支持者挺侯比率由四月底的七成四降至七成；中立選民挺侯比率也由四月底的二成二降至一成五，減少七個百分點。
柯文哲較獲年輕選民青睞
從年齡來看，柯賴侯各擅勝場，柯文哲較獲年輕選民青睞，在四十歲以下選民中以三成五支持度領先賴與侯；四十至五十九歲選民中，賴清德略勝一籌，以二成九支持度超前侯柯兩人至少五個百分點；至於六十歲以上選民中，侯賴兩人旗鼓相當，支持度在三成左右。
從政黨傾向來看，賴清德和柯文哲都獲得八成左右自家政黨支持者力挺，政黨凝聚力高於侯友宜的七成；中立選民中，柯文哲以二成一支持度領先賴清德的一成六及侯友宜的一成五。
有三成八選民看好賴清德
調查還發現，雖然賴清德支持率僅超前侯友宜四個百分點，但有三成八選民看好賴清德能贏得明年總統大選，比率高於侯友宜的二成七及柯文哲的百分之九，二成六覺得勝負難料。
這次調查於五月十八日至廿一日晚間進行，成功訪問了一千零九十位廿歲以上選民，另二百二十七人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權，調查問卷請參考聯合新聞網。
總統選情問卷
1.明年的總統大選，國內3個主要政黨的總統候選人都已經底定，請問在【隨機提示選項1-3】這三個人當中，您會支持誰擔任總統？
(1)國民黨侯友宜
(2)民進黨賴清德
(3)民眾黨柯文哲
(7)都不支持/支持其他人
(8)尚未決定、沒意見或拒答
2.在【隨機提示選項1-3】這三個人當中，您認為誰當選總統的機會比較大？
(1)國民黨侯友宜
(2)民進黨賴清德
(3)民眾黨柯文哲
(8)沒意見或拒答
3. [第1題有回答支持對象者]選舉過程中，候選人支持率常常出現變化。如果總統選舉投票前，你發現您最支持的人選可能不會當選，請問您會不會改支持其他人？
(1)會
(2)不會
(8)無意見或未回答
4.[第3題答會] 請問您比較可能改支持那一位候選人？
(1)國民黨侯友宜
(2)民進黨賴清德
(3)民眾黨柯文哲
(8)尚未決定、沒意見或拒答
5.2024總統大選，請問您個人希不希望國民黨和民眾黨「藍白合作」？
(1)希望
(2)不希望
(8)無意見/未回答
6.如果明年總統大選是【隨機提示選項1-2】對決，您會支持誰擔任總統？
(1)國民黨侯友宜
(2)民進黨賴清德
(7)都不支持/支持其他人
(8)尚未決定、沒意見或拒答
註：為主要題目，不含基本資料題組；題序為實際訪問題序。
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