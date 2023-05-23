快訊

聯合報民調／棄保票流動成大選變數！12％選民意向影響藍白消長 3成5希望「藍白合」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報民調／棄保票流動成大選變數！12％選民意向影響藍白消長 3成5希望「藍白合」

聯合報／ 聯合報系民意調查中心／電話調查報導

本報最新民意調查發現，目前總統選情雖呈藍綠白三強爭霸局面，但有棄保想法的流動選票達百分之十二，是未來選情的變數之一。

2024總統大選是否會考慮棄保 資料來源／聯合報系民意調查中心
2024總統大選是否會考慮棄保 資料來源／聯合報系民意調查中心

調查還發現，賴清德聲勢雖略占上風，但並非毫無隱憂。雖有三成二不樂見跨黨聯盟，但也有三成五選民希望看到二〇二四年總統大選國民黨和民眾黨藍白合作」；其中，國民黨與民眾黨支持者各有六成五與三成九期盼藍白合，高於民進黨的一成九。

分析顯示，若柯文哲不參選，侯友宜可瓜分五成一柯文哲支持者的選票，僅二成四柯支持者會轉投賴清德，柯是否參選到底，將是左右明年總統大選的重要關鍵。

調查發現，目前有支持對象的選民中，有一成二的人表示總統選舉投票前，若原本支持的人選可能不會當選，則會考慮改投其他人選。

這些有棄保考量的選民中，各有三成八會改支持侯友宜或柯文哲，僅百分之八會改支持賴，一成六未決定，顯示棄保比較可能是藍白選票的消長。其中，可能棄侯者，六成五會轉投柯；可能棄柯文哲的支持者，則有近八成會轉投侯友宜。

如果民眾黨柯文哲不參選，藍營勝選機會將因此提高。藍綠對決前提下，侯友宜目前以四成支持度小勝賴清德的三成四，兩人差距六個百分點，和本報四月底調查相當，觀望選民則由二成三上升到二成六。

總統選情問卷

1.明年的總統大選，國內3個主要政黨的總統候選人都已經底定，請問在【隨機提示選項1-3】這三個人當中，您會支持誰擔任總統？

(1)國民黨侯友宜

(2)民進黨賴清德

(3)民眾黨柯文哲

(7)都不支持/支持其他人

(8)尚未決定、沒意見或拒答


2.在【隨機提示選項1-3】這三個人當中，您認為誰當選總統的機會比較大？

(1)國民黨侯友宜

(2)民進黨賴清德

(3)民眾黨柯文哲

(8)沒意見或拒答


3. [第1題有回答支持對象者]選舉過程中，候選人支持率常常出現變化。如果總統選舉投票前，你發現您最支持的人選可能不會當選，請問您會不會改支持其他人？

(1)會

(2)不會

(8)無意見或未回答


4.[第3題答會] 請問您比較可能改支持那一位候選人？

(1)國民黨侯友宜

(2)民進黨賴清德

(3)民眾黨柯文哲

(8)尚未決定、沒意見或拒答


5.2024總統大選，請問您個人希不希望國民黨和民眾黨「藍白合作」？

(1)希望

(2)不希望

(8)無意見/未回答


6.如果明年總統大選是【隨機提示選項1-2】對決，您會支持誰擔任總統？

(1)國民黨侯友宜

(2)民進黨賴清德

(7)都不支持/支持其他人

(8)尚未決定、沒意見或拒答


註：為主要題目，不含基本資料題組；題序為實際訪問題序。

2024大選 總統大選 柯文哲 侯友宜 賴清德 民眾黨 藍白合

延伸閱讀

柯文哲提名後台中起手式 將與大學生、產業界相會

林楚茵諷侯友宜高談反黑金 後面站收賄被判刑10年議員

侯友宜視察大漢溪堤外便道 蘇巧慧：長期無作為

影／力挺侯友宜 謝龍介酸賴清德「也欠我一個道歉」

相關新聞

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

國民黨確定徵召新北市長侯友宜競逐二○二四年總統大選。本報最新調查發現，國民黨沒有出現總統提名行情，在藍綠白三強爭霸情形下...

聯合報民調／棄保票流動成大選變數！12％選民意向影響藍白消長 3成5希望「藍白合」

本報最新民意調查發現，目前總統選情雖呈藍綠白三強爭霸局面，但有棄保想法的流動選票達百分之十二，是未來選情的變數之一。

三黨回應／綠：按既有步調 藍：我們起步晚 白：三腳督確立

聯合報最新民調，在藍綠白「三腳督」戰局中，民進黨總統參選人賴清德支持度最高，領先國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人...

綠促對92共識表態 侯友宜：團結才是我的夢

國民黨總統參選人侯友宜至今未對「九二共識」表態，遭綠營緊咬。侯友宜昨天回應，他的立場就是反對台獨、反對一國兩制，堅守台灣...

江啟臣：年輕反綠力量 被柯文哲吸走

二○二四總統大選藍綠白「三腳督」成形。國民黨立委江啟臣昨天接受「新聞不芹菜」專訪時表示，近日幾份民調顯示，台灣民眾黨主席...

學者解讀：侯友宜消失的5趴 轉為不表態

對於聯合報最新民調侯友宜「消失的五趴」，學者認為不外藍軍對侯疑慮未除、朱立倫與郭台銘所謂內幕對話引起郭粉不滿等原因，這是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦