聯合報民調／棄保票流動成大選變數！12％選民意向影響藍白消長 3成5希望「藍白合」
本報最新民意調查發現，目前總統選情雖呈藍綠白三強爭霸局面，但有棄保想法的流動選票達百分之十二，是未來選情的變數之一。
調查還發現，賴清德聲勢雖略占上風，但並非毫無隱憂。雖有三成二不樂見跨黨聯盟，但也有三成五選民希望看到二〇二四年總統大選國民黨和民眾黨「藍白合作」；其中，國民黨與民眾黨支持者各有六成五與三成九期盼藍白合，高於民進黨的一成九。
分析顯示，若柯文哲不參選，侯友宜可瓜分五成一柯文哲支持者的選票，僅二成四柯支持者會轉投賴清德，柯是否參選到底，將是左右明年總統大選的重要關鍵。
調查發現，目前有支持對象的選民中，有一成二的人表示總統選舉投票前，若原本支持的人選可能不會當選，則會考慮改投其他人選。
這些有棄保考量的選民中，各有三成八會改支持侯友宜或柯文哲，僅百分之八會改支持賴，一成六未決定，顯示棄保比較可能是藍白選票的消長。其中，可能棄侯者，六成五會轉投柯；可能棄柯文哲的支持者，則有近八成會轉投侯友宜。
如果民眾黨柯文哲不參選，藍營勝選機會將因此提高。藍綠對決前提下，侯友宜目前以四成支持度小勝賴清德的三成四，兩人差距六個百分點，和本報四月底調查相當，觀望選民則由二成三上升到二成六。
總統選情問卷
1.明年的總統大選，國內3個主要政黨的總統候選人都已經底定，請問在【隨機提示選項1-3】這三個人當中，您會支持誰擔任總統？
(1)國民黨侯友宜
(2)民進黨賴清德
(3)民眾黨柯文哲
(7)都不支持/支持其他人
(8)尚未決定、沒意見或拒答
2.在【隨機提示選項1-3】這三個人當中，您認為誰當選總統的機會比較大？
(1)國民黨侯友宜
(2)民進黨賴清德
(3)民眾黨柯文哲
(8)沒意見或拒答
3. [第1題有回答支持對象者]選舉過程中，候選人支持率常常出現變化。如果總統選舉投票前，你發現您最支持的人選可能不會當選，請問您會不會改支持其他人？
(1)會
(2)不會
(8)無意見或未回答
4.[第3題答會] 請問您比較可能改支持那一位候選人？
(1)國民黨侯友宜
(2)民進黨賴清德
(3)民眾黨柯文哲
(8)尚未決定、沒意見或拒答
5.2024總統大選，請問您個人希不希望國民黨和民眾黨「藍白合作」？
(1)希望
(2)不希望
(8)無意見/未回答
6.如果明年總統大選是【隨機提示選項1-2】對決，您會支持誰擔任總統？
(1)國民黨侯友宜
(2)民進黨賴清德
(7)都不支持/支持其他人
(8)尚未決定、沒意見或拒答
註：為主要題目，不含基本資料題組；題序為實際訪問題序。
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