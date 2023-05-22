《外張內弛有戰爭？3-3》備戰、避戰講不清 意識形態作梗

「避戰」與「備戰」兩面為難！民進黨近期擴大購買軍武、延長兵役，引發中國政府的強烈反彈，但又不斷強調「台海議題需要和平解決」、「戰爭不是選項」。國民黨則訴諸「兩岸要建立和平的溝通管道」，卻也不否認防衛能量的必要性。問題是，兩黨在面對該議題時，都顯現部分矛盾弔詭之處。

「避戰」與「備戰」之間並非一翻兩瞪眼，執政黨與在野黨之間至少仍存在著共識，都支持「維持和平」與「提高國防能力」。真正的問題是，國防力量要提升，但要提升多少？兩岸要如何溝通，台灣的底線何在？在野兩黨更應聚焦於為國、為民、為和平的具體做法，非只是以顏色做為反對的依據。

大買軍備卻要和平

針對兩岸關係，民進黨重申該黨總統候選人賴清德的主張：「民主才是台灣人民最大的共識，會持續壯大中華民國台灣，捍衛自由民主現狀。」過去幾年，執政黨大幅提高軍備、也宣布要延長兵役等，都造成社會緊張的情緒，又持續強調「與美國交好」的重要性，顯見政府的兩岸策略並非著重和平對話，而是擴大緊張對立。

進一步說，執政黨口中不斷強調「和平」的重要性，訴求的卻是兩岸溝通要有對等的關係，中國需不矮化台灣、也不能阻斷台灣的外交空間，以致兩岸僵在原地。總統蔡英文曾於執政7周年記者會強調，「臺海議題必須和平解決，戰爭不是選項，任何一方都不能以非和平的方式片面改變現狀。」至於如何促進「和平」，卻隻字未提。

促交流也要軍備

反觀國民黨，堅持黨主席朱立倫提出的「2D戰略」，也就是加強國防及兩岸交流對話，首先認為政府應透過「對話」來解決兩岸的緊張，化解不必要的歧見，並建立共同溝通的基礎。

但國民黨一心尋求和平的狀況下，也喊出「自我防衛」不可或缺，更支持強化不對稱作戰能力，支持國軍加強自我防衛力量的改革，及與盟邦擴大軍事合作與軍事訓練等。國民黨發言人林家興近日還向呼籲國防部，應該審慎思考，如何快速且即時籌措台灣防衛作戰相關所需裝備。是否已經放棄對話、促進和平的努力了呢？

意識形態應退場

兩岸關係從來就不是全有或全無的是非題，綜觀執政黨與在野黨的論述，其實雙方的立場相當接近，就是「備戰」與「避戰」兩者都不可或缺。但一旦接近選舉，政黨之間就形成了意識形態的對壘，綠營痛罵藍營「國民黨的兩岸政策等同於放棄主權」；藍營則指責「民進黨將台灣推向戰爭邊緣」，政治口水連年不休，卻無人提出有效的和平方略。

無論是執政黨或在野黨都應該放下選票的考量，減少使用煽動性言論來鼓吹意識形態，才能真正聚焦於兩岸政策的具體討論，在謀求和平的立場上也應尋找更多兩岸溝通的機會，並在自我防衛的議題上，討論國防預算具體運用。

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