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台南淪黑金故鄉！ 藍軍請賴清德先道歉再選總統

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議會國民黨團今批賴清德讓台南淪黑金故鄉，要求賴清德先道歉，再選總統。記者鄭惠仁／攝影
台南市議會國民黨團今批賴清德讓台南淪黑金故鄉，要求賴清德先道歉，再選總統。記者鄭惠仁／攝影

民進黨總統參選人賴清德昨針對侯友宜指「台南人沒眼睛」，要求侯道歉，台南市議會國民黨團今批賴清德讓台南淪黑金故鄉，要求賴清德先道歉，再選總統，並指賴清德主張的「愛、和平、非暴力」，台南人再也不信。

國民黨團書記長蔡育輝與市議員王家貞、蔡宗豪、林燕祝、尤榮智、許至椿、盧崑福、李中岑今天中午舉行「賴清德先道歉、再選總統」記者會。 蔡育輝說，賴副總統2023年1月14日，在民進敗選選黨主席時，在台南壓軸政見會檢討「黑金」，當場向在座官員說出「有幾根毛，大家都知道」非常粗俗的話語，更壓著市長黃偉哲起立道歉，此舉傷透台南人的心，因為真正要負起政治責任的罪魁禍首就是賴清德，正如他所說「有幾根毛，大家都知道」，看看最新民調就得到應證。

蔡育輝表示，台南是民進黨的民主聖地，在這個派出西瓜都會當選的城市，拜賴清德所賜，台灣民意基金會5月民調，在台南有四成二市民不樂見民進黨繼續執政，支持的也只有四成三，原因何在？因為光是眼前發生在台南88槍擊案、正副議長涉賄案、爐碴太陽光電弊案、前經發局長陳凱凌貪汙收賄、前內政部次長陳宗彥性醜聞全都跟賴清德有關，賴清德道歉過嗎？

王家貞說，最沒資格講「愛、和平、非暴力」就是民進黨，因為民進黨的「愛、和平、非暴力」就是畫虎爛，民進黨所作所為完全是假民主真暴力凌虐台灣人，該道歉的是賴清德是民進黨。

蔡宗豪批賴日前講出房價再降？最好去跟努力賺錢但還是買不起房的年輕人三鞠躬道歉，更要去面壁思過，一個要選總統的現任副總統，在媒體上還批評沒任何公職身分的謝龍介，他批賴「在野時喊台獨，現在不敢獨」，號稱是醫生，台南市登革熱死那麼多人默不吭聲，應該道歉。

林燕祝說指侯友宜口誤確非常有政治魄力的道歉，他只是要請台南鄉親不要盲目相信民進黨的胎哥豬哥歪哥，賴清德有口說別人沒心檢討自己，232天不進議會，是賴清德的民主DNA嗎？台南鄉親122人登革熱死亡，卻不協助家屬申請國賠，連20萬慰問金也不發放，有道歉過嗎？

許至椿說，侯友宜說錯話就致歉，反觀民進黨宜蘭立委陳歐珀是imB詐騙案的門神，服務處就是詐騙集團的辦公室，在民進黨高層加持下吸金25億，民進黨主席賴清德有道歉嗎？

尤榮智說，賴清德在國大任內落跑選立委，立委任內落跑選市長，在市長任內有落跑接行政院長，賴清德才是落跑的祖師爺。 盧崑福說，台南會成為爐碴太陽光電黑金故鄉，是賴縱容造成，不該道歉嗎？

李中岑說，在總質詢曾問賴清德會做好做滿嗎？不辜負市民對他的期待，賴清德說會做好做滿，現在不是自打嘴巴，「換了位置換了腦袋」。

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