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郭台銘返台 不回應政治題

聯合報／ 記者黃仲明劉宛琳／連線報導
鴻海創辦人郭台銘（中）昨晚自東京搭機返台。 記者黃仲明／攝影
鴻海創辦人郭台銘（中）昨晚自東京搭機返台。 記者黃仲明／攝影

國民黨上周徵召提名新北市長侯友宜參選二○二四總統，鴻海創辦人郭台銘雖表達支持，但隨即赴日散心，未出席五二○國民黨誓師大會，讓部分藍營人士憂心團結出現變數。但據了解，郭台銘會遵守支持國民黨總統參選人的承諾，不會自行參選，為了感謝支持他的朋友和民眾，將舉辦感恩之旅。

另外，郭台銘也感謝黨內地方人士和民意代表支持，未來將會為有需要的人站台輔選，目前已在規畫籌備。

郭台銘昨晚搭機返台，對媒體詢問政治議題均以微笑帶過，僅回應「謝謝，這次主要是陪小孩還有孫子。」他十九日赴日時面對媒體詢問「是否覺得國民黨對不起你？」回答三次「沒有」，還說「是我對不起中華民國國民，對不起台灣人民，對不起，我努力不夠。」

媒體問郭妻曾馨瑩是否陪郭進行感恩之旅，她表示「到時再看看，他（郭台銘）還沒有跟我說」。

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