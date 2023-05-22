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台南人沒眼睛？ 賴清德批失言 侯友宜臉書致歉

聯合報／ 記者劉明岩林宛諭張睿廷林麗玉／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜失言，遭民進黨總統參選人賴清德批評。圖／聯合報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜失言，遭民進黨總統參選人賴清德批評。圖／聯合報系資料照

國民黨總統參選人侯友宜前晚與台南市前議員謝龍介同台，謝表示沒選上市長，否則就依侯的方式推公托時，侯脫口說「台南人沒目睭（眼睛）啦」，隨即雖補上「沒福氣啦」，但被認為失言。民進黨總統參選人賴清德要侯為失言向台南市民道歉；侯昨晚在臉書貼文致歉。

侯友宜說，他為台南市民抱不平，文化之都值得有更好的發展、值得有更出色的市長，他認為如果給謝龍介為台南服務機會，相信能帶來不一樣氣象。基於對台南市民的疼惜，一時情急用詞不夠周全，對台南市民衷心致上歉意，往後發言會更精準。侯幕僚說，這是大家講話常用形容詞，賴不必借題發揮，更不必扯什麼民主DNA。

賴清德昨在「信賴台灣」彰化場批評侯失言，要求道歉。他說，台南人要選誰當市長是權利，是民主精神，不能因為落選就批「不長眼睛」；國民黨沒有民主自由DNA。他也要求謝龍介三鞠躬道歉，回去台南面壁。

侯友宜前晚參加網路節目「董事長開講」，提到在新北服務十三年，迄今已推動設立一二一間公托，比五都加起來多，謝龍介說參觀過，可惜沒選上（市長），不然就照做，侯脫口說「哎呀，台南人無目睭（眼睛）啦」，謝接話「無福氣啦」，侯立刻說「對啦，沒福氣啦，早就要投你一票去做公托…」。

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