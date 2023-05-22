快訊

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

直播／吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中提告求償1000萬

5億高中生案／檢5小時訊問請回 配偶遭問「你愛他嗎？」不發一語

聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站／侯友宜傳達踩穩「維持現狀」立場

聯合報／ 本報記者張睿廷李成蔭

國民黨總統參選人侯友宜試圖跳脫傳統統獨爭議，以「中華民國論」反對台獨和一國兩制，民進黨找不到抹紅機會，只能扯到國民黨主張九二共識，並將國民黨主張的一中各表說成是支持一個中國，讓侯陣營氣得跳腳。

侯友宜確實沒說過支持九二共識，但也凸顯尷尬，因為國民黨主張九二共識，黨主席朱立倫還將其列入政策綱領，侯對外保留空間、對內向中間靠攏，未來要以什麼主張來說服深藍大老和選民，值得關注。

侯在政治上清楚表述反對台獨及一國兩制，在行政上以「中華民國憲法」及「兩岸人民關係條例」為本，向國人呈現「最大公約數」，也向國際傳達踩穩「維持現狀」立場。

反觀賴清德「務實的台獨工作者」說法深植人心，與他主張的「和平保台」似乎矛盾，只能猛打九二共識及一中，民進黨也只能強調「守護台灣」，因為賴要傳達給對岸、國際或社會大眾的訊息毫無章法。

蔡總統就任後至少宣誓要在尊重九二歷史、中華民國憲政體制下推動兩岸和平及發展；賴清德想維持現狀，口喊台灣有主權卻批馬政府用九二共識簽協議是「沒有主權的和平」，不只邏輯不通，更打臉蔡總統。

2024大選 總統大選

延伸閱讀

賴清德要謝龍介道歉 謝反指綠營和im.B扯不清「沒看到一句道歉」

賴清德要侯友宜道歉 葉元之：民進黨也曾批高雄、台中和花蓮人

2024大選 賴清德組織戰、青年團與社群平台拓票源

影／台南人不長眼睛？賴清德要求侯友宜道歉、謝龍介面壁

相關新聞

台南淪黑金故鄉！ 藍軍請賴清德先道歉再選總統

民進黨總統參選人賴清德昨針對侯友宜指「台南人沒眼睛」，要求侯道歉，台南市議會國民黨團今批賴清德讓台南淪黑金故鄉，要求賴清...

稱不認識郭再欽 徐巧芯曝兩人合照問：賴清德說謊？

民進黨中執委郭再欽捲入台南88槍擊案、學甲爐渣案，國民黨議員徐巧芯今天在臉書貼出民進黨主席賴清德、與郭再欽同桌吃飯合照。...

侯友宜要賴為黑金負責 陳世凱反問侯如何面對牛鬼蛇神

國民黨總統參選人侯友宜點名民進黨主席賴清德應為黑金負責，賴清德競選總部發言人陳世凱今天表示，國民黨主席朱立倫說鴻海創辦人...

賴清德指總統赴立院國情報告違憲 曾銘宗：你沒讀憲法

國民黨參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲拋出若當選總統，將赴立法院進行國情報告，民進黨總統參選人賴清德批評違憲，引發爭...

侯友宜未說是否支持九二共識 民進黨：可以一再迴避嗎

民進黨發言人張志豪今天表示，前總統馬英九與國民黨主席朱立倫都支持九二共識，聲稱以九二共識進行與大陸的合作和交流，侯友宜要...

賴清德要求對九二共識表態 侯友宜：我反對台獨 反對一國兩制

民進黨總統候選人賴清德要求新北市長侯友宜對九二共識表態。侯友宜今早回應，自己立場非常清楚，就是反對台獨、反對一國兩制，堅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦