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觀察站／侯友宜傳達踩穩「維持現狀」立場
國民黨總統參選人侯友宜試圖跳脫傳統統獨爭議，以「中華民國論」反對台獨和一國兩制，民進黨找不到抹紅機會，只能扯到國民黨主張九二共識，並將國民黨主張的一中各表說成是支持一個中國，讓侯陣營氣得跳腳。
侯友宜確實沒說過支持九二共識，但也凸顯尷尬，因為國民黨主張九二共識，黨主席朱立倫還將其列入政策綱領，侯對外保留空間、對內向中間靠攏，未來要以什麼主張來說服深藍大老和選民，值得關注。
侯在政治上清楚表述反對台獨及一國兩制，在行政上以「中華民國憲法」及「兩岸人民關係條例」為本，向國人呈現「最大公約數」，也向國際傳達踩穩「維持現狀」立場。
反觀賴清德「務實的台獨工作者」說法深植人心，與他主張的「和平保台」似乎矛盾，只能猛打九二共識及一中，民進黨也只能強調「守護台灣」，因為賴要傳達給對岸、國際或社會大眾的訊息毫無章法。
蔡總統就任後至少宣誓要在尊重九二歷史、中華民國憲政體制下推動兩岸和平及發展；賴清德想維持現狀，口喊台灣有主權卻批馬政府用九二共識簽協議是「沒有主權的和平」，不只邏輯不通，更打臉蔡總統。
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