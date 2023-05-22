藍：賴台獨工作者 如何護台海 綠：二分法談兩岸 竹篙湊菜刀

民進黨總統參選人賴清德指控國民黨總統參選人侯友宜接受九二共識與一中原則，國民黨立委謝衣鳯表示，侯友宜反對台獨、反對一國兩制，與國民黨長期主張中華民國、尊重中華民國憲法立場沒有相違背，反問賴清德「怎麼樣子的一個台獨工作者，如何守護台海和平發展？」

謝衣鳯說，執政黨對於經濟、民生、貪腐、黑金的問題沒辦法處理，賴清德說專制與民主的選舉只是民進黨長期以來抗中保台的伎倆包裝，這場選舉是如何把國家內政拉回中心點，讓台海和平穩定發展可以繼續下去的選舉。國民黨發言人林家興說，國民黨一向依照憲法、黨綱與黨章處理兩岸關係，侯捍衛中華民國，符合台灣主流民意。

【記者丘采薇／台北報導】國民黨總統參選人侯友宜參加節目提及日韓為共同利益與未來發展捨棄百年恩怨捐棄成見是典範，民進黨昨表示，侯友宜用簡單二分法談兩岸關係，引用日韓關係錯誤類比，混淆視聽根本是「竹篙湊菜刀」。

民進黨發言人卓冠廷表示，日本、韓國沒併吞彼此野心，合作是為了對抗中國威權主義擴張；美國、日本、韓國及菲律賓都知道是中國在破壞兩岸和平穩定，威脅區域和平，國民黨不斷販賣戰爭恐懼，又把民進黨備戰說成挑釁，不僅台灣人民無法接受，也是破壞團結。

【記者陳政錄／台北報導】淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山昨天表示，二○二四總統大選，民進黨在內政方面屬守勢，所以要在兩岸論述採取攻勢；綠營企圖利用民眾對兩岸問題似是而非、積非成是的印象讓侯跳進去，侯友宜應正面迎擊，提出自身優勢，就是國民黨能透過交流、對話來營造兩岸和平環境。

趙春山說，九二共識已被民進黨操作成與「一國兩制」畫上等號，一中原則就是「中華人民共和國」，不是國民黨說的「一中各表」；民進黨要利用這些議題逼侯友宜表態，讓侯陷入語意陷阱中，因此侯友宜目前兩岸論述偏保守，刻意避開「一中原則、九二共識」等爭議話題以避免落入陷阱，但終究避不開。

他認為，侯友宜應正面迎擊，提出國民黨優勢，要講出HOW（如何做），而不是我要什麼，如果沒講清楚，跟民進黨又有什麼不同？

趙春山表示，侯友宜、柯文哲、賴清德都主張要對話、交流、和平，國民黨優勢在過去馬英九政府八年執政經驗很清楚，只有國民黨才有辦法進行兩岸對話，推進交流、創造和平環境，「事實勝於雄辯」，不要藍營自己理直卻氣不壯，反而讓綠營「理不直氣還壯」。