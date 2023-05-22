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柯文哲：藍綠就是把我邊緣化

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲（右）昨出席「大學姐」林筱淇新書發表會，問林：「要不要參選台中市的區域立委？」記者邱德祥／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（右）昨出席「大學姐」林筱淇新書發表會，問林：「要不要參選台中市的區域立委？」記者邱德祥／攝影

台灣民眾黨主席柯文哲昨天說，藍綠現在的選戰策略就是把柯文哲邊緣化，確保政治版圖，然後兩黨繼續分贓，「不過他們要小心，柯文哲的突圍能力很強」。

柯文哲昨出席台中市前影視發展基金會執行長林筱淇新書發表，接受媒體訪問時回應相關時事議題。針對賴清德日前表示，民主自由不是國民黨DNA，柯說五十年前，民主、自由當然不是國民黨的DNA，當時是黨國體制，但經過這麼多年演化，現在搞不好慢慢有了，只是演化到什麼程度還要討論。

針對他與侯友宜分別喊出當選後將到立法院國情報告，被民進黨總統參選人賴清德質疑要求總統「備詢」有違憲政制度，他說國情報告和立委質詢不一樣「這個我知道」，但可把它當成政見。他還說，民進黨立法院黨團總召柯建銘在二○一二年就曾要求前總統馬英九到立法院國情報告。

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