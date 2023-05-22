聽新聞
test
0:00 / 0:00
柯文哲：藍綠就是把我邊緣化
台灣民眾黨主席柯文哲昨天說，藍綠現在的選戰策略就是把柯文哲邊緣化，確保政治版圖，然後兩黨繼續分贓，「不過他們要小心，柯文哲的突圍能力很強」。
柯文哲昨出席台中市前影視發展基金會執行長林筱淇新書發表，接受媒體訪問時回應相關時事議題。針對賴清德日前表示，民主自由不是國民黨DNA，柯說五十年前，民主、自由當然不是國民黨的DNA，當時是黨國體制，但經過這麼多年演化，現在搞不好慢慢有了，只是演化到什麼程度還要討論。
針對他與侯友宜分別喊出當選後將到立法院國情報告，被民進黨總統參選人賴清德質疑要求總統「備詢」有違憲政制度，他說國情報告和立委質詢不一樣「這個我知道」，但可把它當成政見。他還說，民進黨立法院黨團總召柯建銘在二○一二年就曾要求前總統馬英九到立法院國情報告。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言