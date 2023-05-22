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賴清德咬侯支持一中 侯友宜：反一國兩制

聯合報／ 記者林宛諭黃于凡張睿廷李宗祐／連線報導
民進黨總統參選人賴清德（左）昨到嘉義造勢，批國民黨及其參選人接受「九二共識、一個中國」，等同放棄主權。記者陳正興／攝影
民進黨總統參選人賴清德（左）昨到嘉義造勢，批國民黨及其參選人接受「九二共識、一個中國」，等同放棄主權。記者陳正興／攝影

民進黨總統參選人、副總統賴清德昨天表示，國民黨及其參選人接受「九二共識、一個中國」等同放棄主權，新北市長侯友宜是國民黨總統參選人，可以站出來清楚跟國人說明到底支不支持九二共識？侯陣營說，賴偷換概念混淆視聽，侯明明只說過「反對一國兩制」。

賴清德表示，任何人、任何政黨都不該為政治利益用戰爭恐嚇人民，國民黨提出的和平方式無法達到真正和平；沒有主權的和平是「假和平」，國民黨想以簽署和平協議方式換來和平，若真能如此，西藏今天也不至於這麼慘，他會堅守台灣主權、寸步不讓。

賴清德還說，守護台灣本土政權的意義是為了顧台灣尊嚴，一定要先確保主權，有主權才有尊嚴，有尊嚴過著民主、自由、人權的生活是理想目標，也是要守護本土政權最重要的原因。

他在彰化致詞表示，面對中國威脅不必緊張驚恐，要冷靜團結合作，提高自己力量，蔡英文總統說台灣的勇鷹教練機已在服務，再不久台灣第一台潛水艦也要下水，台灣要不斷提升自己力量、與國際社會站在一起，就能穩定兩岸和平，就不必怕中國對台灣不利。

他說，這次選舉對台灣前途非常要緊，中國對台灣各種分化威脅，在國際社會對台灣封鎖，不時進行軍事演習，面對這樣挑戰，咱必須要團結，要對台灣有信心。

侯友宜昨無公開行程，親侯人士指出，侯友宜曾公開表示「反對台獨、反對一國兩制」，從未說過支持「九二共識、一個中國」，賴清德的說法是偷換概念，意圖混淆視聽。

新北市長侯友宜（左）明確反對一國兩制，反對台獨。圖為粉絲給予侯友宜一個祝福的擁抱。本報資料照片
新北市長侯友宜（左）明確反對一國兩制，反對台獨。圖為粉絲給予侯友宜一個祝福的擁抱。本報資料照片

新北國民黨立委參選人葉元之說，賴清德一直在說謊，故意搞文字遊戲欺騙大眾。賴應先說明，年輕推動台灣獨立建國，現在又說已經獨立，是不是「騙票」？賴自己都說不清楚，整天叫別人講，別人說了也聽不懂。

國民黨文傳會副主委、新北市議員江怡臻認為，侯友宜穩健謹慎，擁有維持穩定兩岸關係所需要的特質，最清晰的論述是捍衛中華民國、拒絕一國兩制和台獨，相較於賴清德的極端路線，侯友宜屬於溫和中間，更適合台灣現狀與未來發展。

親侯人士說，侯友宜不只一次說我們的國家就是中華民國，中華民國是基礎，現行的法制是架構，台澎金馬就是最重要的內涵，說得非常清楚。賴清德稱二○二四總統大選是「民主與專制」之爭，但沒有和平的兩岸關係，主權是否還能保住？

侯的兩岸論述的三個關鍵是「民主、主權、和平」，以台灣現在局勢及氛圍，如果沒有和平，民主也可能失去，三者兼具才是侯友宜的目的。台灣已三次政黨輪替，民主自由早經過考驗，政黨輪替是民主常態，不能成為繼續貪腐的藉口，而戰爭會摧殘民主、毀掉人民自由，和平則讓戰爭遠離、讓民主自由持續下去。

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