快訊

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

新竹縣上演水豚君脫逃記！一隻要價20萬 飼主身分曝光：家還有羊駝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德嗆侯：民主自由非國民黨DNA

聯合報／ 記者蔡晉宇張曼蘋／連線報導
民進黨總統參選人賴清德。記者曾吉松／攝影
民進黨總統參選人賴清德。記者曾吉松／攝影

民進黨總統參選人賴清德昨表示，明年大選是民主與專制的選擇，民主自由不是國民黨的ＤＮＡ，過去專制統治時代不是，現在辦理總統參選人徵召也充滿黑箱，看不到民主自由精神，他並指對手侯友宜接受九二共識及一個中國原則，無法確保台灣民主自由。

對此，侯陣營回擊，「請問侯友宜什麼時候這樣說過？」侯友宜曾公開說反對一國兩制，反觀賴清德在擔任行政院長時，在立法院公開承認，自己是務實台獨工作者。

賴清德昨天出席「二○二三全國高中職國際知識競賽決賽暨頒獎典禮」時表示，若如同侯友宜所說，民主自由是國民黨ＤＮＡ，中華民國民主自由怎麼只有四十年而已？侯如果要談自由民主，要先了解台灣民主運動的歷史，台灣現今的民主自由是台灣人犧牲奉獻，千辛萬苦爭取而來，並非國民黨給予，甚至在爭取過程中，國民黨還站在對立面。

賴清德重申，這場選舉是民主與專制的選擇，很遺憾看到國民黨提名的總統參選人接受九二共識也接受一個中國原則，在這種理念下是沒有辦法確保台灣民主自由，分裂台灣的是中國，不是台灣任何一個人，替中國在台灣找代罪羔羊才是錯的。

對於侯友宜、柯文哲昨天都承諾，若當選總統願赴立院國情報告。賴清德說，侯柯都沒有國會經驗，而過去無法成行是因為藍綠在野黨要求備詢，這有違憲政制度，不是總統個人意志的問題。

蔡英文總統昨天也為賴清德背書，她表示，她與賴清德經常共事，賴有很多特質適合擔任國家領導人，希望能多展現，這是社會所需要看到的，透過選舉讓大家可以感受。

2024大選 總統大選 賴清德 侯友宜 民進黨 國民黨

延伸閱讀

回應「落跑說」 謝龍介嗆賴清德：就是落跑祖師爺

澎湖19歲大學生送「高票當選」春聯 祝侯友宜當選總統

侯友宜參加粉絲見面會 吳子嘉指「這合約」將成2024破口

一句話讓選民票投自己？侯友宜：用我性命顧台灣安全

相關新聞

賴清德要侯友宜道歉 葉元之：民進黨也曾批高雄、台中和花蓮人

民進黨總統參選人賴清德火力全開，不只痛批國民黨總統候選人侯友宜失言，還要侯說清楚對九二共識的態度。國民黨新北市議員葉元之...

侯友宜「台南人沒眼睛」失言遭批 今向台南市民致歉

新北市長侯友宜昨日晚間在昨晚參加美麗島電子報董事長吳子嘉主辦的《董事長開講》粉絲見面會，在過程中不慎說出「台南人沒眼睛」...

賴清德要侯友宜為失言道歉 侯陣營：不必借題發揮扯民主DNA

國民黨總統參選人侯友宜昨晚間參加網路節目「董事長開講」活動，台南市前議員謝龍介表達未沒選上市長時，侯友宜說，「台南人沒眼...

影／柯文哲：藍綠想要回歸兩黨對決 確保政治版圖繼續分贓

新北市長侯友宜昨天引用日韓關係類比兩岸，遭到民進黨批評是混淆視聽，台灣民眾黨主席柯文哲今天說，自己是總統參選人不是評論家...

2024大選 賴清德組織戰、青年團與社群平台拓票源

藍綠白陣營2024總統參選人就位，民進黨總統參選人賴清德採穩紮穩打策略，組織面是持續成立縣市信賴台灣之友會，再藉由地方創...

中共認知戰擾台 疫情、疑美論再擴及選舉

中共對台持續認知戰，多名學者今在一場座談會上表示，COVID-19疫情、疑美論等例子恐都有認知戰痕跡；台灣即將迎來總統大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦