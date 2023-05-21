新聞分析／「討厭民進黨」氛圍 恐山雨欲來

國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲昨不約而同喊出，若當選總統要到立法院做國情報告，劍指蔡英文總統未兌現的承諾，侯、柯兩人也猛攻民進黨施政不利，藍白合或許尚在未定之天，但「非綠聯盟」集中火力，欲讓「討厭民進黨」的社會氛圍再度發酵。

蔡英文早在二○一九年爭取連任時，就曾說「國情報告沒有問題，只要立法院邀請我就會去。」但時隔多年，藍營多次要求蔡兌現承諾，但始終不見蔡的人影，侯、柯第一道政見不只對準蔡英文的施政，也要民進黨總統參選人賴清德表態。

賴清德雖反酸兩人沒有國會經驗、總統接受質詢有違憲政制度等語，但侯、柯兩人話講得直白，賴清德連口頭承諾都不願意，顯得不願接受人民檢驗，又讓人聯想到蔡英文曾七百四十五天不受訪的傲慢態度。

侯友宜的選戰主軸愈來愈「直球對決」，直接點名賴清德說這場選舉是民主與專制「說錯了」，更提及低薪、高房價和非核家園做不到，用庶民語言酸民進黨「講了一畚箕、做嘸一湯匙（意即說多做少）」，更主動調侃自己的「侯侯做代誌」來反攻民進黨執政多年，連好好做事都做不到。

柯文哲則直指，執政的民進黨政黨利益超越國家利益，導致年輕人看不見希望。在雨中聽講的都是年輕人，是民進黨自豪的票倉，殺傷力可見一斑，侯、柯兩人都用施政不利反攻民進黨，蔡、賴想切割，談何容易？

共機持續擾台、兩岸兵凶戰危，侯友宜昨稱「對戰爭的恐懼，永遠趕不走對和平的希望」、柯文哲盼「台灣不該是外媒所說世界最危險的地方」，都說出台灣人的冀望，反觀蔡英文用重話說「勿用選舉利益，販賣戰爭恐懼」，對民眾的擔憂視而不見，只想撕掉「投給民進黨、就是投給戰爭」的標籤，豈不是更麻木的選舉語言？

隨著柯文哲宣布參選，侯、柯想整合絕非易事，但從兩人五二○起手式來看，綠營守住基本盤就勝選的盤算，著實沒那麼容易，即便藍白合不成，賴清德也確定會遭藍白夾擊，曾讓綠營恐懼的「討厭民進黨」氛圍，恐怕山雨欲來。