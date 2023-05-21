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「不該為選舉販賣恐懼」 蔡英文：和平是唯一選項

聯合報／ 記者蔡晉宇程遠述林縉明／台北報導
蔡英文總統昨天發表執政七周年談話表示，和平是兩岸唯一選項，不論誰執政都有共同責任維持台海和平穩定現狀。記者曾原信／攝影
蔡英文總統昨天發表執政七周年談話表示，和平是兩岸唯一選項，不論誰執政都有共同責任維持台海和平穩定現狀。記者曾原信／攝影

蔡英文總統昨天發表執政七周年談話表示，和平是兩岸唯一選項，不論誰執政都有共同責任維持台海和平穩定現狀，任何政黨都不該為選舉利益來販賣恐懼。副總統賴清德則說，接受對岸文攻或是屈從於武嚇，台灣的主權就沒了，中華民國台灣就不存在了。

即將代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜表示，中華民國也要讓台灣這塊土地的人，不要讓愛不愛台灣來操弄，製造更多對立，留下新時代的眼淚；對戰爭的恐懼，永遠趕不走對和平的希望。宣布參選總統的民眾黨主席柯文哲則主張，備戰不畏戰，能戰而不求戰，以台灣自主、兩岸和平，維繫印太地區的繁榮穩定。

G7峰會 兩岸議題成討論焦點

由於七大工業國集團領袖高峰會正在廣島舉行，兩岸議題是討論焦點。蔡總統表示，維持台海和平穩定的現狀是全球共識，現在的台灣是世界的台灣，在全球供應鏈中不僅有關鍵角色，台海還是世界貿易的重要生命線，在地緣上更是民主自由前線。

對於明年總統大選被形容是「投給民進黨就是投給戰爭」，蔡總統說，維持和平穩定的現狀，不僅是全球共識，也是台灣主流民意，這是不分黨派的共同責任、兩岸的共同責任，更是全球的期待，台灣的任何政黨跟政治人物都應該就此共識努力，而非為了選舉利益販賣戰爭恐懼，甚至利用恐懼煽動台灣民眾拿自由民主作為交換。

賴：選舉是民主與專制選擇

賴清德表示，台灣民主正面臨空前危機，是來自中國大陸文攻武嚇，包括九二共識、一個中國原則；和平統一就是文攻，在台海進行軍演，不放棄武力攻打台灣，就是武嚇。沒有主權，怎麼維護自由民主？這場選舉非常重要，攸關是要繼續在民主的道路上壯大民主台灣，還是回到一個中國的框架，走進專制獨裁的懷抱，「這是民主與專制的選擇」。

侯友宜昨在國民黨的誓師團結大會表示，現在全球地緣政治壓力，大國全面競爭，軍備競賽和安全困境都是事實，戰爭陰影也愈來愈近，必須面對事實找出和平希望，「對戰爭恐懼，永遠趕不走對和平的希望」，追求和平是生命共同價值。

侯友宜說，面對所有威脅，要自我提升，讓對方沒有能力付出發動戰爭的代價，且透過對話交流，找出維持區域穩定及降低衝突的可行方法。

柯：恢復和對岸的溝通管道

柯文哲昨天宣示參選總統，承諾會務實解決兩岸問題，在確保全體國人繼續享有民主、自由的政治體制與生活方式，恢復和對岸的溝通管道；持續秉持互相原則、對等尊嚴，促進兩岸和平，增加彼此善意，減少衝突的危機。

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