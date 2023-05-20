柯文哲向郭招手？黃珊珊：誰都有可能

各政黨積極布局2024年總統及立委選舉，藍綠白總統提名人底定，手握總統提名權的時代力量是否提出人選尚未定案。知情人士表示，2024年總統選舉時代力量不會缺席，將會在黨員大會討論是否提名總統人選，就算最終決定不自提人選，也會明確表態支持檯面上其他總統人選，預計最快6月經過黨員大會討論後定案。

2023-05-20 00:26