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柯文哲向郭招手？黃珊珊：誰都有可能

聯合報／ 記者歐陽良盈巫鴻瑋／連線報導
台北市前副市長黃珊珊（左）正式接下柯文哲（右）2024總統大選的競選總幹事，號召「珊友」挺柯。聯合報系資料照
台北市前副市長黃珊珊（左）正式接下柯文哲（右）2024總統大選的競選總幹事，號召「珊友」挺柯。聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲參選二○二四總統，今天上午將在淡水舉行宣誓記者會，以「Keep Promise 相信美好台灣」為競選主軸。對於副手人選，是否包含鴻海創辦人郭台銘？台北市前副市長、柯文哲競選總幹事黄珊珊表示，「天下很大，誰都有可能。」

媒體追問黄珊珊接任競選總幹事，是否代表「柯珊配」無望？黄珊珊僅表示，「不要想太多」，先把總幹事做好，才能讓更多的人來支持。黃珊珊說，柯文哲不是來消滅藍綠，而是讓大家都能夠在一個共榮的社會裡，一起為台灣找新的出路。競選主視覺「Keep Promise」、標語「相信美好台灣」是柯文哲對人民的承諾會說到做到，相信在台北市政府執政八年，是能讓大家信任的。

2024大選 總統大選 柯文哲 黃珊珊 民眾黨

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