聽新聞
test
0:00 / 0:00
柯文哲向郭招手？黃珊珊：誰都有可能
民眾黨主席柯文哲參選二○二四總統，今天上午將在淡水舉行宣誓記者會，以「Keep Promise 相信美好台灣」為競選主軸。對於副手人選，是否包含鴻海創辦人郭台銘？台北市前副市長、柯文哲競選總幹事黄珊珊表示，「天下很大，誰都有可能。」
媒體追問黄珊珊接任競選總幹事，是否代表「柯珊配」無望？黄珊珊僅表示，「不要想太多」，先把總幹事做好，才能讓更多的人來支持。黃珊珊說，柯文哲不是來消滅藍綠，而是讓大家都能夠在一個共榮的社會裡，一起為台灣找新的出路。競選主視覺「Keep Promise」、標語「相信美好台灣」是柯文哲對人民的承諾會說到做到，相信在台北市政府執政八年，是能讓大家信任的。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言