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柯文哲：要不要辭職 侯馬上要面對

聯合報／ 記者歐陽良盈李定宇劉宛琳江婉儀／連線報導

國民黨徵召侯友宜參選總統，民眾黨總統參選人柯文哲昨被問到，侯友宜是否來拜會談藍白整合？柯表示，自然就好了，不要太刻意勉強，「等侯出牌再講」。

柯文哲昨出席民眾黨青年委員會招募記者會，被問到侯最大罩門為何？柯說，二○一九年郭台銘曾說要選總統，找他搭檔，但當時他如果拋下北市超過半年，一定會出問題，「（侯）要選，第一個馬上要面對這問題：你要辭職嗎？不辭職要怎麼代理」？

對郭台銘未獲國民黨徵召，柯文哲受訪時，直指國民黨「公布答案了，才開始講比賽規則」，這樣結果對郭台銘來說「一定很shocked（震驚）」；如果他是郭的朋友，不會在此時去拜訪、打擾郭，先讓郭冷靜一下。

新北市議會民進黨團昨再批侯，若無法好好當市長，不如辭職參選總統，民進黨團幹事長卓冠廷表示，「新北市民欠國民黨、欠朱立倫、欠侯友宜多少？」連兩個市長落跑選總統，還酸侯友宜既不請辭，還要到九月才請假，怎麼可能把新北市政做好？

國民黨議員呂家愷表示，賴清德是「落跑界的先驅」，一九九八年賴甫當選國代就去選台南市立委、二○○八年剛選完台南立委，隔年立刻跑去選市長、二○一七年市長任期尚未結束就北上當行政院長、二○一九年行政院長當一半又去爭取總統提名。國民黨發言人、新北議員江怡臻說，按民進黨邏輯中華民國值得更專心稱職的副總統，呼籲賴清德辭職參選。

2024大選 總統大選 柯文哲 侯友宜

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