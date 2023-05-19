賴清德「房價在降」惹議 綠委：跌幅不符期待

民進黨主席賴清德日前一席「房價現在在降」的談話引起爭議，雖然民進黨發言人張志豪指外界「斷章取義」，但親賴的民進黨立委坦承，理解這樣的房價跌幅不符社會期待。行政院則表示，政府會持續精進相關措施，希望能幫年輕人減輕負擔。

至於內政部長林右昌日前說，年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒規畫或想買的地點價格太高，台灣民眾黨立委陳琬惠昨嗆：「林右昌別再鬼扯！」陳琬惠批林右昌主管住宅政策，不幫年輕朋友說話就算了，還檢討年輕人，試圖幫政府卸責。

陳琬惠說，二○一六年蔡英文競選時總統時畫大餅「房市三箭」，包含改革房產稅制、健全租屋體系、建廿萬戶社宅，人民給蔡政府七年，但除了放任房價飆漲外，政府做到了什麼？內政部前腳修法、後腳放寬，政策反反覆覆，現在卻說是年輕人太笨不會規畫是自己的責任；若真要讓人民有感，就在平均地權條例子法，讓外界看看政府的決心。

行政院發言人林子倫昨表示，政府已陸續修正平均地權條例、子法，實施房地合一稅2.0、實價登錄2.0等資訊透明各項措施，近期也看到相關成果。蔡總統上任後大力推動相關社會住宅，設定廿萬戶目標，目前直接興建社宅超過七萬三千戶、包租代管超過六萬四千戶，達成率近七成。

被視為賴清德子弟兵的民進黨立委郭國文表示，在跨部會努力下，房價在今年Q1出現下跌趨勢，根據信義房價指數，台北、新竹、高雄等地區房價指數都比去年Q4低。

但郭國文也坦承，他能理解這樣的房價跌幅不符合社會期待，大家想看到的是房價跌至「可負擔」範圍，目前全國平均房價仍是年薪的九點六倍，台北更是十五點七倍，讓青年要購屋相當困難。